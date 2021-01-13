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- 13 Oca 2021 - 17:39 G: 13 Oca 2021 - 17:48

YouTuber Aykut Elmas Kaç Yaşında? Aykut Elmas’ın Yaşı ve Memleketini Duyanlar Çok Şaşıracak!

Üniversitede okurken ev arkadaşları ile eğlence amaçlı çektiği videoları paylaşması ile ünlenen Aykut Elmas, yaşı ve memleketi ile herkesi şaşırtmaya devam ediyor. YouTube ve Vine videoları ile ünlenen ve Twitter fenomenleri halen gündeme gelmeyi sürdüren Aykut Elmas’ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Üniversitede okurken ev arkadaşları ile eğlence amaçlı çektiği videoları paylaşması ile ünlenen Aykut Elmas, yaşı ve memleketi ile herkesi şaşırtmaya devam ediyor. YouTube ve Vine videoları ile ünlenen ve Twitter fenomenleri halen gündeme gelmeyi sürdüren Aykut Elmas’ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Aykut Elmas Kimdir?

Giresun’daki sel felaketinde yaptığı paylaşım ile büyük tepki toplayan Aykut Elmas, 1991 yılında Kütahya’da dünyaya geldi. Babası memur olan ve ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Elmas, Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirmenin ardından Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü okudu. Halkla İlişkiler mezunu olan fenomen Aykut Elmas, 29 yaşındadır.

Aykut Elmas Nasıl Ünlü Oldu?

Aykut Elmas’ın tanınması öğrencilik yıllarına dayanır. İzmir’de öğrenci evinde kalan fenomen, arkadaşları İbrahim Göker ve Uğur Can Akgül ile vakitlerini değerlendirmek adına video çektiler ve videoları Vine’da büyük beğeni topladı. Videolarla tanınırlığını artıran Elmas, devam ettiği paylaşımları ile takipçi sayısını hızla artırmayı başardı.

Aykut Elmas Twitter Adresi Nedir?

Aykut Elmas, Twitter’da “@onudabitirin” adresi üzerinden paylaşım yapmaktadır. Elmas’ın güncel Twitter takipçi sayısı 1,9 milyondur.

Aykut Elmas Instagram Adresi Nedir?

Aykut Elmas Instagram üzerinden yaptığı paylaşımları “aykutelmas” kullanıcı adı ile yapmaktadır. Fenomenin Instagram’da toplam 6,2 milyon takipçisi bulunmaktadır.

13 Oca 2021 - 17:39 - Gündem

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