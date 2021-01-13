Hande Erçel Estetik Güzeli Çıkınca Ortalık Karıştı! Sosyal Medya Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! “Benimde Param Olsa Bende Böyle Güzel Olurum”
Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncusu Hande Erçel’in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkınca herkes şok oldu. Oyunculuk hayatına başladığı anlardaki halinden eser kalmayan Hande Erçel’in son hali, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bununla beraber ünlü oyuncunun takipçi kitlesi o fotoğrafları merak etmeye başladı.
Sen Çal Kapımı dizisi ile adını tüm ülkeye duyuran Hande Erçel, büyük değişimiyle beraber herkesi büyük bir şokun içerisine sürüklemişti. Herkes bu kadar kısa sürede ünlü oyuncunun nasıl bu kadar zayıfladığını ve güzelleştiğini merak ediyordu. Estetik yaptırdığı ortaya çıkan Hande Erçel, magazin gündemine bomba gibi düştü. Herkes eski ve yeni fotoğrafları arasında ki büyük değişimi inceleyerek, estetik yaptırdığını onayladı.
Son zamanların en çok beğenilen isimleri arasında yer alan Hande Erçel, büyük değişimiyle beraber adından söz ettirmeyi başardı. 8 yıl önce ki haliyle şimdi ki hali arasında dağlar kadar fark olan ünlü oyuncu, hayranlarını büyük bir şokun içerisine sürükledi. Önce ki zamanlarda biraz daha kilolu olan oyuncunun gayet fit bir fiziğe bürünmesiyle beraber yüzünde ki değişikliklerde gözden kaçmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.