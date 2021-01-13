Doya Doya Moda Aleyna Türkoğlu nereli? Aleyna Türkoğlu kaç yaşında, Instagram adresi ne?

TV8’in sevilen büyük beden yarışma programı Doya Doya Moda’da yer alan Aleyna Türkoğlu, yarışma hayranlarınca en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. 42 beden olan ve iddialı hareketleri ile dikkat çeken Aleyna Türkoğlu, sosyal medyadan ve internetten en çok aranan isim haline geldi. Sempatik tavırları, genç yaşı ve yarışmada tarzına olan güveni ile dikkat çeken Aleyna Türkoğlu’nun kim ve kaç yaşında olduğu, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesapları ve boy – kilo gibi merak edilen bilgileri sizler için derledik.

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