Doya Doya Moda Aleyna Türkoğlu nereli? Aleyna Türkoğlu kaç yaşında, Instagram adresi ne?
Aleyna Türkoğlu’nun kim ve kaç yaşında olduğu, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesapları ve boy – kilo gibi merak edilen bilgileri sizler için derledik.
TV8’in sevilen büyük beden yarışma programı Doya Doya Moda’da yer alan Aleyna Türkoğlu, yarışma hayranlarınca en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. 42 beden olan ve iddialı hareketleri ile dikkat çeken Aleyna Türkoğlu, sosyal medyadan ve internetten en çok aranan isim haline geldi. Sempatik tavırları, genç yaşı ve yarışmada tarzına olan güveni ile dikkat çeken Aleyna Türkoğlu’nun kim ve kaç yaşında olduğu, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesapları ve boy – kilo gibi merak edilen bilgileri sizler için derledik.
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13 Oca 2021 - 19:56 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.