Survivor'da Saç Sakal Kesme Konusu Gündem Oldu! Tüm Yarışmacılar İçin Getirilen Kural, Son Derece Dikkat Çekti! "Yazık..."
Survivor 2021 sezonun başlamasının ardından ortaya çıkan gerçekler, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Milyonlarca kişi programı izlerken erkeklerin saç ve sakal kesimini nasıl yaptığını merak etmeye başladı. Konu hakkında ortaya çıkan detay ise akıllara durgunluk verdi. Yarışmacıların bu kurallara uymak zorunda kalması, izleyici kitlesinin kafasında soru işaretlerine neden oldu.
Son zamanların en çok ses getiren programlarından birisi olan Survivor 2021 sezonu, izleyicinin karşısına geçmesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Her sezon yayınlanmasının ardından beraberinde birçok konuyu getiren Survivor 2021 sezonu hakkında merak edilen konuların ardı arkası kesilmedi. Bu sorulardan bazıları da programda ki yarışmacıların saç ve sakallarını nasıl kestikleri ya da bu durumla ilgili bir kuralın olup olmadığı oldu.
Survivor 2021 sezonu beraberinde birçok konuyu getirdi. İzleyici kitlesi merak ettiği sorgular hakkında net bir yanıt almak istedi. Bu kapsamda merak edilen sorgulardan biriside yarışmacı adayların saç ve sakallarını nasıl kestikleri oldu. Ortaya çıkan bilgilerin ardından tüm yarışmacılar için getirilen kural, son derece dikkat çekti. Bu kuralın ne olduğu ise merak konusu oldu.
13 Oca 2021 - 21:47 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.