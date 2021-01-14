Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Oca 2021 - 12:10 G: 14 Oca 2021 - 12:13

Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer aradığı aşkı voleybolda buldu! Ulaş Kıyak ve Rojda Demirer 1 buçuk yılın ardından nişanlandı!

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Maraşlı dizisinde Firuzan karakterine hayat veren Rojda Demirer, evlilik yoluna önemli bir adım attı! Yaklaşık 1 buçuk yıldır birlikte olduğu voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak ile nişanlanan güzel oyuncu, evliliğe giden yolda önemli bir mesafe kat etti. Çift önceki gün aile arasında nişanlanırken, evlilik için de tarih belirledi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Maraşlı dizisinde Firuzan karakterine hayat veren Rojda Demirer, evlilik yoluna önemli bir adım attı! Yaklaşık 1 buçuk yıldır birlikte olduğu voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak ile nişanlanan güzel oyuncu, evliliğe giden yolda önemli bir mesafe kat etti. Çift önceki gün aile arasında nişanlanırken, evlilik için de tarih belirledi.

Nişan Aile Arasında Yapıldı

Çiftin nişan kutlaması koronavirüs sebebi ile yapılmazken, aile arasında yapılan nişanda yüzükler takıldı. Karantina döneminin bitmesi halinde nikah masasına oturmak isteyen çiftin gönlünde yazın nikah masasına oturmak yatıyor.

Rojda Demirer Kimdir, Kaç Yaşında?

Maraşlı dizisinde Firuzan karakterine hayat veren Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan 40 yaşındaki güzel oyuncu, beyaz perde ile ilk kez 2002 yılında çekilen Gönderilmemiş Mektuplar sinema filmi ile buluştu. Filmde Ceren rolünü canlandıran Demirer, 2012 yılında KAOS – Örümcek Ağı ve 2019 yılında Geniş Aile Komşu Kızı filmlerinde yer aldı.

Dizi kariyerine 2003 yılında Aşk Olsun dizisinde aldığı Ebru rolü ile bağlayan Demirer, Maraşlı dizisi öncesi Saygı dizisinde Hasret Yakar rolünü üstlenmişti. Kördüğüm, Çarpışma, Candan Öte, Ağa Kızı ve Geniş Aile gibi dizilerde kendisini gördüğümüz Rojda Demirer, 2003 yılında ilk ödülünü aldı ve 2010 – 2011 yıllarında 3 ödül daha almaya layık görüldü.

14 Oca 2021 - 12:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel ne yapsa milyonlar beğeniyor: Arabada pozlarını paylaştı, beğeniler sel oldu aktı! Kelimeler yetmez bu sevgiyi anlatmaya! mask
Hande Erçel ne yapsa milyonlar beğeniyor: Arabada pozlarını paylaştı, beğeniler sel oldu aktı! Kelimeler yetmez bu sevgiyi anlatmaya!
Hande Erçel Paylaşımıyla Yürek Hoplattı! Dakikalar İçerisinde Milyonlar Akın Etti... Kerem Bürsin, Kıyamet Öncesi Sessizliğe Büründü: "Kıskançlık Belirtileri..." mask
Hande Erçel Paylaşımıyla Yürek Hoplattı! Dakikalar İçerisinde Milyonlar Akın Etti... Kerem Bürsin, Kıyamet Öncesi Sessizliğe Büründü: "Kıskançlık Belirtileri..."
Sadakatsiz Dizisinde Kaos Tırmandı! Mert Resmen İfşa Edildi! Mert Yine Yaptı Yapacağını, Bahar’ı Diziye Devam Edemeyecek Hale Getirdi! mask
Sadakatsiz Dizisinde Kaos Tırmandı! Mert Resmen İfşa Edildi! Mert Yine Yaptı Yapacağını, Bahar’ı Diziye Devam Edemeyecek Hale Getirdi!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Şişlendi! Diziye Veda Ediyor… Milyonlar Ayaklandı, “Mehdi Giderse İzlemeyiz” Neler Olacak? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Şişlendi! Diziye Veda Ediyor… Milyonlar Ayaklandı, “Mehdi Giderse İzlemeyiz” Neler Olacak?
Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep’in Öpüşme Sahnesi Herkesi Çileden Çıkardı! Neler Oldu Neler... Meğer Her Şey... mask
Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep’in Öpüşme Sahnesi Herkesi Çileden Çıkardı! Neler Oldu Neler... Meğer Her Şey...
Nasrettin Hoca fıkraları şiirlerde mask
Nasrettin Hoca fıkraları şiirlerde

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL