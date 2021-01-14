Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer aradığı aşkı voleybolda buldu! Ulaş Kıyak ve Rojda Demirer 1 buçuk yılın ardından nişanlandı!

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Maraşlı dizisinde Firuzan karakterine hayat veren Rojda Demirer, evlilik yoluna önemli bir adım attı! Yaklaşık 1 buçuk yıldır birlikte olduğu voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak ile nişanlanan güzel oyuncu, evliliğe giden yolda önemli bir mesafe kat etti. Çift önceki gün aile arasında nişanlanırken, evlilik için de tarih belirledi.

Nişan Aile Arasında Yapıldı

Çiftin nişan kutlaması koronavirüs sebebi ile yapılmazken, aile arasında yapılan nişanda yüzükler takıldı. Karantina döneminin bitmesi halinde nikah masasına oturmak isteyen çiftin gönlünde yazın nikah masasına oturmak yatıyor.

Rojda Demirer Kimdir, Kaç Yaşında?

Maraşlı dizisinde Firuzan karakterine hayat veren Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan 40 yaşındaki güzel oyuncu, beyaz perde ile ilk kez 2002 yılında çekilen Gönderilmemiş Mektuplar sinema filmi ile buluştu. Filmde Ceren rolünü canlandıran Demirer, 2012 yılında KAOS – Örümcek Ağı ve 2019 yılında Geniş Aile Komşu Kızı filmlerinde yer aldı.

Dizi kariyerine 2003 yılında Aşk Olsun dizisinde aldığı Ebru rolü ile bağlayan Demirer, Maraşlı dizisi öncesi Saygı dizisinde Hasret Yakar rolünü üstlenmişti. Kördüğüm, Çarpışma, Candan Öte, Ağa Kızı ve Geniş Aile gibi dizilerde kendisini gördüğümüz Rojda Demirer, 2003 yılında ilk ödülünü aldı ve 2010 – 2011 yıllarında 3 ödül daha almaya layık görüldü.