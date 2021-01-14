Hande Erçel'den Gratis ve Watsons'a Meydan Okuma! Kendi Markasını Çıkaracak, Kolları Sıvadı! Tüm Belgeleri Hazır!

Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından tüm dikkatler çifte çevrilmişti. Son zamanların en çok takip edilen ünlü isimlerinden birisi olan Hande Erçel, adını altın harflerle magazin gündemine kazıdı. Ünlü oyuncunun bu seferde kendi markasını çıkaracağı ve şimdiden kolları sıvadığı ortaya çıktı. Bu haberin ardından herkes şok üstüne şok yaşadı.

Dizilerde ki başarılı performansı ile yıldızı parlayan Hande Erçel, televizyon sektörünün ardından elde ettiği başarısına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncunun kendi markasını çıkarmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Bunun ardından tüm dikkatler Erçel’e çevrilirken, yeni markasının ne olacağı merak konusu oldu. Bu hamlesiyle beraber adını yeniden gündeme yazan Hande Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti.