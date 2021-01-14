Hande Erçel'den Gratis ve Watsons'a Meydan Okuma! Kendi Markasını Çıkaracak, Kolları Sıvadı! Tüm Belgeleri Hazır!
FOX TV’nin fenomen dizisi olan Sen Çal Kapımı ile adını ekranlara kazıyan ünlü oyuncu Hande Erçel, zaman zaman yaptığı paylaşımları ve yeni projeleriyle beraber gündemde kalmaya devam ediyor. Son zamanlarda takipçi kitlesi tarafından mercek altına alınan ünlü oyuncunun resmen kendi markasını çıkaracağı duyuruldu. Bununla beraber tüm dikkatler Hande Erçel’e çevrildi.
Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından tüm dikkatler çifte çevrilmişti. Son zamanların en çok takip edilen ünlü isimlerinden birisi olan Hande Erçel, adını altın harflerle magazin gündemine kazıdı. Ünlü oyuncunun bu seferde kendi markasını çıkaracağı ve şimdiden kolları sıvadığı ortaya çıktı. Bu haberin ardından herkes şok üstüne şok yaşadı.
Dizilerde ki başarılı performansı ile yıldızı parlayan Hande Erçel, televizyon sektörünün ardından elde ettiği başarısına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncunun kendi markasını çıkarmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Bunun ardından tüm dikkatler Erçel’e çevrilirken, yeni markasının ne olacağı merak konusu oldu. Bu hamlesiyle beraber adını yeniden gündeme yazan Hande Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.