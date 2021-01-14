Aşı Neden Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşısı Hangi Koldan Yapılır? Koronavirüs Aşı Takvimi Yayınlandı!

2020 yılının başından bu yana tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren Covid-19 salgınına karşı uzun zamandır devam eden aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmış ve birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de aşı uygulamalarının başlaması için hazırlıklar başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Çin’den gelen inaktif Coronavirüs aşısı, acil kullanım onayını aldı. Türkiye’de yapılan testlerin de başarılı olması ile Coronavirüs aşı uygulamaları bugün itibari ile tüm Türkiye’de uygulanmaya başlandı. Coronavirüs aşı uygulamalarının başlaması ile yeniden birçok soru gündeme geldi.

Koronavirüs Aşısı Hangi Koldan Yapılır?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Çin’den gelen CoronaVac aşısının acil kullanım onayını aldığını ve aşı uygulamalarına başlanacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca’nın 14 Ocak itibari ile 81 ilde başlayacağını açıkladığı Coronavirüs aşısını dün akşam saatlerinde Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında vuruldu. Canlı yayında yapılan aşı uygulaması ile ilgili birçok soru da gündeme geldi. Aşı uygulamasının vücuda nasıl bir etkisi olacağı ve hangi koldan aşı vurulması gerektiği merak edildi.

