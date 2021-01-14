Hadise'nin O Hatası Günler Sonra Fark Edildi! Tat Alamıyorum Dedi Ama Konu Çok Farklı Yerlere Geldi! Twitter Çalkalanıyor...

Koronavirüse yakalandığı süre zarfında karantinasını evinde tek başına geçiren Hadise, geçtiğimiz günlerde koronavirüs süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar beraberinde yeni bir konuyu getirdi. Hadise’nin O Ses Türkiye programında, “Virüsü atlattım ama hala tat alamıyorum!” sözlerini dile getirmesinin ardından çıkan reklam herkesi kahkahaya boğdu.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Hadise tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra kendi evinde karantina sürecini tamamlayan Hadise, geçen gün yaptığı açıklamada o süreyi çok zor atlattığını dile getirmişti. Ünlü şarkıcının açıklamasıyla beraber geçtiğimiz haftalarda yaşanan o olay, yeniden gündeme geldi.