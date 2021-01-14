Hadise'nin O Hatası Günler Sonra Fark Edildi! Tat Alamıyorum Dedi Ama Konu Çok Farklı Yerlere Geldi! Twitter Çalkalanıyor...
Son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hadise zaman zaman yaptığı paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Karantina sürecinin bitmesinin ardından O Ses Türkiye programında jüri koltuğuna oturan Hadise’nin sözleri izleyici üzerinde şok etkisi yaratmıştı.
Koronavirüse yakalandığı süre zarfında karantinasını evinde tek başına geçiren Hadise, geçtiğimiz günlerde koronavirüs süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar beraberinde yeni bir konuyu getirdi. Hadise’nin O Ses Türkiye programında, “Virüsü atlattım ama hala tat alamıyorum!” sözlerini dile getirmesinin ardından çıkan reklam herkesi kahkahaya boğdu.
Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Hadise tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra kendi evinde karantina sürecini tamamlayan Hadise, geçen gün yaptığı açıklamada o süreyi çok zor atlattığını dile getirmişti. Ünlü şarkıcının açıklamasıyla beraber geçtiğimiz haftalarda yaşanan o olay, yeniden gündeme geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.