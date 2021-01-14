Yasemin Özilhan’dan bomba Survivor cevabı! Takipçileri yanıt karşısında dondu kaldı! Ben anca spor…

Doktorlar dizisinde Ela rolünü üstlenen Yasemin Özilhan, fit vücudu ve kendine has tarzı ile çok konuşulmaya devam ediyor. İş insanı İzzet Özilhan ile evli olan 35 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram’da takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Sadece seçtiği 10 soruya yanıt veren güzel oyuncunun Survivor sorusuna verdiği yanıt ise herkesi güldürdü.

Instagram’da 1,4 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, hayranları tarafından yoğun beğeni alıyor. Fit vücudu ile dikkat çeken Özilhan’a bir hayranının yönelttiği, “Survivor’a gider misiniz?” sorusuna verdiği yanıt ise yüzlerde tebessüme sebep oldu. Özilhan sorulan soruya spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte, “Anca spor salonuna giderim.” yanıtını verdi.

Yasemin Özilhan Kimdir?

Kendisini Doktorlar dizisinde Ela karakteri ile sevdiğimiz eski oyuncu ve model Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985 yılında Hamburg’da dünyaya geldi. 16 Temmuz 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la evlenen güzel oyuncu, 2 çocuk sahibidir. İlk kez 2002 yılında Koçum Benim dizisinde Eylül karakteri ile ekranlara çıkan güzel oyuncu, Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak Doktor Ela Altındağ rolü ile karşımıza çıkmıştı. 2006 – 2010 yıllarında Doktorlar dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyunu, 2008 yılında Babam Adam Olacak dizisinden bu yana oyunculuk yapmamaktadır. Özilhan’ın evlenmeden önceki soyadı Ergene’dir.