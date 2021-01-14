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- 14 Oca 2021 - 16:14 G: 14 Oca 2021 - 16:20

Yasemin Özilhan Survivor Yarışmacılarına Ateş Püskürdü! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! O Açıklama "Yok Artık" Dedirtti...

Tarzıyla gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan, takipçileri tarafından mercek altına alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takipçi kitlesi tarafından sorulan sorulara yanıt veren ünlü oyuncu, Survivor açıklaması ile beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi Yasemin Özilhan’ın verdiği cevabı merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en popüler isimleri arasında yer alan Yasemin Özilhan tarzı ve spor hayatıyla sık sık gündemde yer alıyor. Formunu korumak için düzenli olarak spor yapan ünlü oyuncunun fiziği ve sağlıklı oluşu takipçi kitlesinin gözünden kaçmıyor. Spor yaptığını bilenler ise Yasemin Özilhan’ın Survivor yarışmasına katılıp katılmayacağını sordular. Ünlü oyuncunun verdiği cevap ise herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.

Magazin gündeminin en çok bahsettiği isimlerden birisi olan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabında takipçileriyle beraber soru – cevap etkinliği düzenledi. Sorulan sorular arasından bazılarını seçen ünlü oyuncu bir takipçisinin, “Survivor’a katılır mısınız?” sorusuna yanıt verdi. Yasemin Özilhan’ın soruya verdiği yanıt, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. O açıklamanın ardından takipçiler, “Yok artık!” dedi.

14 Oca 2021 - 16:14 Ankara- Magazin

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