Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Öpüşme Sahnesi Linç Edildi! Twitter, Instagram Karıştı! "Yakında Bu Dizi Final Olur!"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 27. bölümü çarşamba akşamı yayınlanan dizilerin hepsine rest çekti. Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk’ün başrollere hayat verdiği dizide Zeynep iyileşme yönünde ilk adımlarını atarak Mehdi defterini resmen kapattı. Bunun yanı sıra Zeynep ve Barış arasında yaşanan olaylar izleyici kitlesini çileden çıkarttı. O sahnelere binlerce yorum geldi.

Doğduğun Ev Kaderindir’de fena halde hastalanan Barış’a bakan Zeynep tüm dikkatleri üzerine çekti. Hasta bir şekilde yatan Barış’ın bilinci yerinde değilken Zeynep’i öpmesi ve onun odadan çıktıktan sonra, “Gitme Zeynep!” demesi herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Zeynep ve Barış arasında beklenmedik yakınlaşma, beraberinde birçok yorumu getirdi.