15 tatil ne zaman 2021? Sömestr tatili kaç gün sürecek? MEB karne verecek mi, karneler dijital mi olacak?

Milyonlarca öğrencinin gözü yarı yıl tatiline çevrildi! Sömestr tatili ne zaman ve kaç gün soruları öğrencilerin yanında veliler tarafından da sorulmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) kanadından gelecek açıklamalara milyonlar kilitlenirken, koronavirüs pandemisi sebebi ile uygulamanın ne şekilde yapılacağı büyük merak konusu oldu.

15 Tatil Ne Zaman Başlayacak 2021?

2021 yılının Sömestr tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Öğrenciler 25 Ocak tarihinde ara tatile girecek. Bir hafta sürecek olan Sömestr tatili sonrasında 2020 – 2021 akademik yılına ait ikinci dönem, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İlk döneme ait son ders 22 Ocak 2021 Cuma günü işlenecek.

MEB Dijital Karne Verecek Mi?

Pandemi sebebi ile dijital ortama adapte olan eğitimde, karnelerde dijital karne dönemi start veriyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında, “Evet, dijital bir karne var çünkü elbette yüz yüze karne vererek hareketliliği artırma niyetimiz yok. Bu nedenle dijital bir karne var. İlk dönem notlandırma süreci bittikten sonra karne Çocuklarımız ve anne-babalarımız için mevzuat esnekliği dahilinde yapılmalı. En kolay olanı düşünmeye çalışıyoruz. Bazen bunu bile yapıyoruz, olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı konular mevzuatta yer almayabilir. bazen mevzuatta değişiklik yapar ve alanı rahatlatmaya çalışır.” İfadelerine yer vererek merak edilenleri aydınlattı.