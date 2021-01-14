Acun Bir Kere Tuttuğunu Bir Daha Bırakmıyor! Mert Öcal ve Evrim Keklik Artık Survivor Panorama’da!

Survivor 2020 yarışmasının en dikkat çeken iki ismi Mert Öcal ve Evrim Keklik, yeniden Survivor hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. İkili TV8 ile Survivor Panorama programı için el sıkıştı. Hakan Hatipoğlu tarafından sunulan Survivor Panorama’da yorumculuk yapacak olan iki isim, hem eleştirildi hem de beğenildi.

Evrim ve Mert Artık Survivor Yorumcusu

Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Survivor 2020’ye giden Mert Öcal ile birlikte Survivor 2020 Gönüllüler takımının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Evrim Keklik, Survivor Panorama’da yorumculuk yapmak için el sıkıştılar. Hatırlanacağı üzere Mert Öcal, FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi ile oyunculuk kariyerine geri dönmüştü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile artık Survivor Panorama’da yer alacağını duyuran ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine ara verdi. İkili dün akşam yayınlanan bölümde Survivor 2021’i yayınlamak için yerlerini aldı.

Dün Yayınlanan Bölümde İkili Yer Aldı

Survivor 2021’i yorumlamak için dün yayınlanan Survivor Panorama’da yerlerini alan Mert Öcal ve Evrim Keklik, zorlu yarışma ve yarışmacılar ile ilgili gözlemlerini paylaştılar. En dikkat çekici yorum Mert Öcal’dan gelirken, Öcal Aşk-ı Memnu dizisini yıldızı Batuhan Karacakaya’yı kendisine benzetti. Öcal, “Batuhan belki benim gençlik halim olur.” ifadeleri ile Survivor 2021 favorileri arasında gösterilen Batuhan’ı değerlendirerek izleyenlerin dikkatini çekti.