Acun Ilıcalı Survivor'dan İlk Elenen Sena'nın Elinden Tuttu! Panorama'da Ona da Bir Koltuk Çıkarttı! "Helal Olsun!"
Survivor 2021 sezonunun başlamasıyla beraber ekranlara gelen bir programda Survivor Panorama oldu. Bununla beraber tüm dikkatler programa çevrildi. Survivor yarışmasının ilk elenen isminin Sena olmasının ardından Acun Ilıcalı, panoramada bir koltukta Sena için ayırdı. Sena’nın programa ne zaman geleceği merak edilmeye başladı.
İlk bölümünü 12 Ocak Salı günü yayınlayan Survivor Panorama izleyici kitlesi tarafından mercek altına alındı. Hakim Hatipoğlu’nun sunuculuğunda olan programa bu yıl iki isim daha oldu. Geçen yıl Survivor’ın başarılı yarışmacıları arasında yer alan Mert Öcal ve Evrim Keklik, programa katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber yaşanacak olan gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.
Survivor 2021 sezonunun başlamasıyla beraber izleyici kitlesi Survivor Panoramanın ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Programın ekranlara gelmesiyle beraber izleyici tüm dikkatini programa verdi. Yarışma hakkında yapılan yorumlar ve zaman zaman açıklanan gerçeklerle birlikte izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatan programa ilerleyen bölümlerde bir ismin daha dahil olacağı iddia edildi.
14 Oca 2021 - 17:31 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.