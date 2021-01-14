Acun Ilıcalı Survivor'dan İlk Elenen Sena'nın Elinden Tuttu! Panorama'da Ona da Bir Koltuk Çıkarttı! "Helal Olsun!"

İlk bölümünü 12 Ocak Salı günü yayınlayan Survivor Panorama izleyici kitlesi tarafından mercek altına alındı. Hakim Hatipoğlu’nun sunuculuğunda olan programa bu yıl iki isim daha oldu. Geçen yıl Survivor’ın başarılı yarışmacıları arasında yer alan Mert Öcal ve Evrim Keklik, programa katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber yaşanacak olan gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

Survivor 2021 sezonunun başlamasıyla beraber izleyici kitlesi Survivor Panoramanın ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Programın ekranlara gelmesiyle beraber izleyici tüm dikkatini programa verdi. Yarışma hakkında yapılan yorumlar ve zaman zaman açıklanan gerçeklerle birlikte izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatan programa ilerleyen bölümlerde bir ismin daha dahil olacağı iddia edildi.