Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Aldattı! Seriye Bağladı... Derin Asya'nın Taktiğini mi Uygulayacak? Dizi Koptu Gidiyor, Sonu Belli Değil!

Sadakatsiz son bölümünde geceye adeta damga vurdu. Milyonlarca kişi o sahnelerle beraber büyük bir şok yaşarken Derin’in hamlesi akılları allak bullak etti. Volkan’ın ikinci bir telefonu olduğunu öğrenen Derin ofisine gitmiş ve telefonu bulmuştu. Bunun ardından telefonun kilidini açmayı başaran Derin, galeride Asya’nın fotoğraflarının olduğunu görünce şok üstüne şok yaşamıştı.

Volkan’ın gizli telefonunda Asya ve Ali’nin fotoğraflarını gören Derin, şaşkınlığına engel olamadı. Herkes bu sahnenin ardından Derin’in nasıl bir hamlede bulunacağını merak etmeye başlamıştı. Yeni bölümde Derin’in tavırlarını görenler, “Yok artık!” yorumlarında bulundu. İzleyici kitlesi bu tavırların bir yerden tanıdık olduğunu ve aynı şeyleri Asya’nın da yaptığını dile getirdi.