Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Aldattı! Seriye Bağladı... Derin Asya'nın Taktiğini mi Uygulayacak? Dizi Koptu Gidiyor, Sonu Belli Değil!
Sadakatsiz dizisi yayınlanan son bölümünde tüm dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi o sahnelerle beraber şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geçtiğimiz günlerde Derin’in Volkan’ın ikinci telefonu yakalaması tüm dengeleri değiştirmişti. Bununla beraber Derin’in yeni bölümündeki hamlesi herkesi şaşkınlığa sürükledi. O sahnelerin ardından herkes Derin’in de Asya’nın yaptığı şeyi yapacağını düşünmeye başladı.
Sadakatsiz son bölümünde geceye adeta damga vurdu. Milyonlarca kişi o sahnelerle beraber büyük bir şok yaşarken Derin’in hamlesi akılları allak bullak etti. Volkan’ın ikinci bir telefonu olduğunu öğrenen Derin ofisine gitmiş ve telefonu bulmuştu. Bunun ardından telefonun kilidini açmayı başaran Derin, galeride Asya’nın fotoğraflarının olduğunu görünce şok üstüne şok yaşamıştı.
Volkan’ın gizli telefonunda Asya ve Ali’nin fotoğraflarını gören Derin, şaşkınlığına engel olamadı. Herkes bu sahnenin ardından Derin’in nasıl bir hamlede bulunacağını merak etmeye başlamıştı. Yeni bölümde Derin’in tavırlarını görenler, “Yok artık!” yorumlarında bulundu. İzleyici kitlesi bu tavırların bir yerden tanıdık olduğunu ve aynı şeyleri Asya’nın da yaptığını dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.