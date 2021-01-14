Survivor'da Büyük İfşa! İçeriden Bilgi Sızdırıldı... Gönüllüler Öyle Bir Atak Yapıyor ki; Bugün Ekran Karşısında Heyecan Zirvede Olacak! Survivor 14 Ocak Ödülü Kim Kazandı?

Masterchef 2020 döneminde Twitter ve sözlük hesapları üzerinden ifşalar paylaşan ve elenecek olan, kaptan olacak olan isimleri veren; dedikleri de sürekli doğru çıkan "Masterchef Kahini" isimli kişi nickini " Survivor Kahini" olarak değiştirdi ve artık Survivor ile ilgili ifşalar paylaşacağını açıkladı.

Buna göre; ilk ifşası ise Issız Adam filmiyle tanıdığımız Cemal'in ayrılmasıydı ve bu doğru çıktı. 2. ifşasını paylaştığını söyleyen Kahin, bugün ödül alacak takımı ve devamını da tek tek söyledi! İşte detaylar... Diğer sayfaya geçiniz! >>