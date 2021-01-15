ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları yapmaya devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile beraber artan bakım çalışmaları esnasında Ankara’da planlı su kesintileri yaşanıyor. Başkentli vatandaşlar su kesintilerinden etkilenecek mahalleleri ve su kesintilerinin yaşanacağı saatleri araştırıyor.
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Kuraklık tehlikesinin kendini göstermeye başladığı ve Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı su kullanımının arttığı bu dönemlerde her zaman olduğu gibi su sistemlerinde çeşitli arızalar yaşanabiliyor. Kış aylarının gelmesi ile beraber yaşanan hava olayları da su sistemlerinde daha fazla arıza oluşmasına neden oluyor. Ankara’da su sistemlerinde yaşanan sıkıntılar ASKİ tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları ile gideriliyor. ASKİ tarafından yapılan çalışmalar esnasında Ankara’da planlı su kesintileri yaşanıyor. Başkentli vatandaşlar ise su kesintilerinin yaşanacağı mahalleleri ve hangi saatlerde suların olmayacağını merak ediyor. 15 Ocak günü Ankara’da suların kesileceği bölgeler ve saatler araştırılmaya devam ediyor.
ASKİ 15 Ocak Su Kesintileri Hangi Mahallelerde Olacak?
Başkentli vatandaşlar bugün Ankara’da yaşanacak su kesintilerinden hangi mahallelerin etkileneceğini araştırmaya başladı. Kış aylarının gelmesi ile beraber artan bakım ve onarım çalışmalarının hangi bölgelerde yapılacağı ve su kesintilerinden hangi mahallelerin etkileneceği merak ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.