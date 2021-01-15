ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...

Ankara Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler İçin Tıklayınız!

Kuraklık tehlikesinin kendini göstermeye başladığı ve Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı su kullanımının arttığı bu dönemlerde her zaman olduğu gibi su sistemlerinde çeşitli arızalar yaşanabiliyor. Kış aylarının gelmesi ile beraber yaşanan hava olayları da su sistemlerinde daha fazla arıza oluşmasına neden oluyor. Ankara’da su sistemlerinde yaşanan sıkıntılar ASKİ tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları ile gideriliyor. ASKİ tarafından yapılan çalışmalar esnasında Ankara’da planlı su kesintileri yaşanıyor. Başkentli vatandaşlar ise su kesintilerinin yaşanacağı mahalleleri ve hangi saatlerde suların olmayacağını merak ediyor. 15 Ocak günü Ankara’da suların kesileceği bölgeler ve saatler araştırılmaya devam ediyor.

ASKİ 15 Ocak Su Kesintileri Hangi Mahallelerde Olacak?



Başkentli vatandaşlar bugün Ankara’da yaşanacak su kesintilerinden hangi mahallelerin etkileneceğini araştırmaya başladı. Kış aylarının gelmesi ile beraber artan bakım ve onarım çalışmalarının hangi bölgelerde yapılacağı ve su kesintilerinden hangi mahallelerin etkileneceği merak ediliyor.