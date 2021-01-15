15 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara Elektrik Kesintisi Yaşayacak İlçeler İçin Tıklayınız!

Kış aylarının gelmesi ile beraber Ankara’da elektrik sistemlerinde yaşanan arızalar da artış göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve hava olaylarının başlaması ile beraber elektrik tellerinde ve elektrik sistemlerinde yaşanana arızlar artmaya başladı. Arızalar dolayısıyla bakım ve onarım çalışmaları da daha sık gerçekleşiyor. Çalışmaların yapılacağı ilçeler ve elektriklerin hangi ilçelerde kesintiye uğrayacağı ise başkentli vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.

15 Ocak Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?



Başkentli vatandaşlar 15 Ocak günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri araştırmaya devam ediyor. Hergün farklı ilçelerde gerçekleşen bakım ve onarım çalışmalarının bugün gerçekleşeceği elektrik sistemlerinin nerede olduğu ve hangi ilçelerin planlı kesintilerden etkileneceği merak ediliyor.