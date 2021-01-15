Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Oca 2021 - 09:26 G: 15 Oca 2021 - 09:36

15 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara’da her yıl olduğu gibi EDAŞ tarafından düzenli bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Ankara’da elektrik sistemlerinde yaşanan arızaların giderilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Başkentli vatandaşlar ise planlı elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını ve elektriklerin saat kaçta geleceğini güncel olarak araştırmaya devam ediyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Ankara Elektrik Kesintisi Yaşayacak İlçeler İçin Tıklayınız!

Kış aylarının gelmesi ile beraber Ankara’da elektrik sistemlerinde yaşanan arızalar da artış göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve hava olaylarının başlaması ile beraber elektrik tellerinde ve elektrik sistemlerinde yaşanana arızlar artmaya başladı. Arızalar dolayısıyla bakım ve onarım çalışmaları da daha sık gerçekleşiyor. Çalışmaların yapılacağı ilçeler ve elektriklerin hangi ilçelerde kesintiye uğrayacağı ise başkentli vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.

15 Ocak Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

Başkentli vatandaşlar 15 Ocak günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri araştırmaya devam ediyor. Hergün farklı ilçelerde gerçekleşen bakım ve onarım çalışmalarının bugün gerçekleşeceği elektrik sistemlerinin nerede olduğu ve hangi ilçelerin planlı kesintilerden etkileneceği merak ediliyor.

15 Oca 2021 - 09:26 Ankara- Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
14 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
14 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri! 14 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri! 14 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
13 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 13 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 13 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
12 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
12 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 12 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 12 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
10 Ocak Pazar Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! mask
10 Ocak Pazar Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Ocak Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Ocak Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
9 Ocak 2021Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
9 Ocak 2021Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
15 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
Ankara’da Koronavirüs İçin Son 60 Gün! Recep Tayyip Erdoğan Canlı Yayında Kanıtladı! Aşılama Resmen Başladı… mask
Ankara’da Koronavirüs İçin Son 60 Gün! Recep Tayyip Erdoğan Canlı Yayında Kanıtladı! Aşılama Resmen Başladı…
Hakan Hatipoğlu Resmen İfşaladı! Survivor'ın Şampiyon Olacak İki İsmini Resmen Duyurdu! Başlamadan Bitebilir! Tüm Heyecan Kül Oldu... mask
Hakan Hatipoğlu Resmen İfşaladı! Survivor'ın Şampiyon Olacak İki İsmini Resmen Duyurdu! Başlamadan Bitebilir! Tüm Heyecan Kül Oldu...
Survivor'da Büyük İfşa! İçeriden Bilgi Sızdırıldı... Ünlüler Öyle Bir Atak Yapıyor ki; Bugün Ekran Karşısında Heyecan Zirvede Olacak! Survivor 14 Ocak Ödülü Kim Kazandı? mask
Survivor'da Büyük İfşa! İçeriden Bilgi Sızdırıldı... Ünlüler Öyle Bir Atak Yapıyor ki; Bugün Ekran Karşısında Heyecan Zirvede Olacak! Survivor 14 Ocak Ödülü Kim Kazandı?
Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Aldattı! Seriye Bağladı... Derin Asya'nın Taktiğini mi Uygulayacak? Dizi Koptu Gidiyor, Sonu Belli Değil! mask
Sadakatsiz Dizisinde Volkan Derin'i Aldattı! Seriye Bağladı... Derin Asya'nın Taktiğini mi Uygulayacak? Dizi Koptu Gidiyor, Sonu Belli Değil!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL