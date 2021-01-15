15 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da her yıl olduğu gibi EDAŞ tarafından düzenli bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Ankara’da elektrik sistemlerinde yaşanan arızaların giderilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Başkentli vatandaşlar ise planlı elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını ve elektriklerin saat kaçta geleceğini güncel olarak araştırmaya devam ediyor.
Ankara Elektrik Kesintisi Yaşayacak İlçeler İçin Tıklayınız!
Kış aylarının gelmesi ile beraber Ankara’da elektrik sistemlerinde yaşanan arızalar da artış göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve hava olaylarının başlaması ile beraber elektrik tellerinde ve elektrik sistemlerinde yaşanana arızlar artmaya başladı. Arızalar dolayısıyla bakım ve onarım çalışmaları da daha sık gerçekleşiyor. Çalışmaların yapılacağı ilçeler ve elektriklerin hangi ilçelerde kesintiye uğrayacağı ise başkentli vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.
15 Ocak Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
Başkentli vatandaşlar 15 Ocak günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri araştırmaya devam ediyor. Hergün farklı ilçelerde gerçekleşen bakım ve onarım çalışmalarının bugün gerçekleşeceği elektrik sistemlerinin nerede olduğu ve hangi ilçelerin planlı kesintilerden etkileneceği merak ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.