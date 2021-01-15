Survivor’da Büyük Aşk Kaosu! Bu Yılın İlk Aşk Bombası Resmen Patladı! İsimleri Görünce Şok Olacaksınız!
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, her sene reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. 2021 yılına bomba gibi giren Survivor, birbirinden iddialı yarışmacılarıyla heyecanı daha da arttırmış durumda. Yarışma konseptine göre yarışmacılar iki ayrı adada Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak yer alırken hem vahşi doğayla karşı karşıya kalıyor hem de ödül oyunu için kıyasıya mücadele ediyor.
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışma programı heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yarışmacılar final için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Survivor 20021’in bu yılki kadrosunda yer alan yarışmacılar, izleyenleri şaşkına çevirirken hangi yarışmacı birinci olacak soruları sorulmaya şimdiden başlandı.
Yeni sezonuyla ekranlara gelen Survivor 2021’in Ünlüler takımında Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik ve Cemal Hünal gibi ünlü isimler yer alırken yarışmanın heyecanı daha da artmış durumda. İzleyenler kendilerine kemik yarışmacıyı seçmek için ödül oyunlarında ve dokunulmazlık oyunlarında yarışmacıların performanslarını yakından takip ediyor.
15 Oca 2021 - 09:30 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.