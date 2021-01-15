Esra Erol'da Şok Edici Olayların Ardı Arkası Kesilmiyor! Sosyal Medyada Tanıştığı Adama Çocuğunu da Alıp Kaçtı! Eşini Sevmediğini Canlı Yayında Haykırdı!

70 yaşında olan Ümmüşen Hanım, Esra Erol programına katılarak evli olan kızı ve torununun bulunmasını istedi. Bununla beraber tüm dikkatler Ümmüşen Hanım’a çevrildi. Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde Şerife Öztürk hakkında yaşanan gelişme hem Ümmüşen Hanım’a hem de seyirci kitlesine sevinç çığlıkları attırdı. 22 yıldır evli olan Şerife Hanım 15 Aralık’ta, “Ben çocuğun kitaplarını bir alıp geleyim!” diyerek kızını da alıp evden çıkmış ve bir daha geri dönmemiş.

Kızı Şerife’nin eve gelmemesinin ardından komşularına damadını aratan Ümmüşen Hanım, Şerife ve torununun eve gelmediğini haber verdiğini söyledi. Kızının gittiğinde bir not bıraktığını söyleyen Ümmüşen Hanım kızının notunu ise canlı yayında paylaştı.