Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Oca 2021 - 10:12 G: 15 Oca 2021 - 10:22

Esra Erol'da Şok Edici Olayların Ardı Arkası Kesilmiyor! Sosyal Medyada Tanıştığı Adama Çocuğunu da Alıp Kaçtı! Eşini Sevmediğini Canlı Yayında Haykırdı!

Cinayetleri, kayıpları ve daha nice olayı açıklığa kavuşturan Esra Erol, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi programda yaşanan olayları pür dikkat izliyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz gün Esra Erol programına konuk olan Ümmüşen Hanım, 40 yaşındaki kızı Şerife’nin 7 yaşındaki kızını da alarak ortadan kaybolduğunu ve bulunmalarını istediğini belirtti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

70 yaşında olan Ümmüşen Hanım, Esra Erol programına katılarak evli olan kızı ve torununun bulunmasını istedi. Bununla beraber tüm dikkatler Ümmüşen Hanım’a çevrildi. Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde Şerife Öztürk hakkında yaşanan gelişme hem Ümmüşen Hanım’a hem de seyirci kitlesine sevinç çığlıkları attırdı. 22 yıldır evli olan Şerife Hanım 15 Aralık’ta, “Ben çocuğun kitaplarını bir alıp geleyim!” diyerek kızını da alıp evden çıkmış ve bir daha geri dönmemiş.

Kızı Şerife’nin eve gelmemesinin ardından komşularına damadını aratan Ümmüşen Hanım, Şerife ve torununun eve gelmediğini haber verdiğini söyledi. Kızının gittiğinde bir not bıraktığını söyleyen Ümmüşen Hanım kızının notunu ise canlı yayında paylaştı.

15 Oca 2021 - 10:12 Ankara- Dizi Haberleri

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'da Bir Babanın Yıkılma Anı Ekranlara Geldi! 15 Yaşındaki Çocuğu, Kocaya Kaçınca; Baba Dondu Kaldı... İşte Bir Babanın Haykırışları! mask
Esra Erol'da Bir Babanın Yıkılma Anı Ekranlara Geldi! 15 Yaşındaki Çocuğu, Kocaya Kaçınca; Baba Dondu Kaldı... İşte Bir Babanın Haykırışları!
Esra Erol'da Tüyleri Diken Diken Eden Genç Kız Faciası! Nişanlısı Tarafından Hamile Bırakıldı, 1.5 Ay Sonra Hayatı Karanlıklaştı! mask
Esra Erol'da Tüyleri Diken Diken Eden Genç Kız Faciası! Nişanlısı Tarafından Hamile Bırakıldı, 1.5 Ay Sonra Hayatı Karanlıklaştı!
Esra Erol'da Herkesi Şok Edecek Gelişme! Bakıcı Çocuğu Para Karşılığı Satınca Stüdyo Birbirine Girdi! Çocuk Nerede? mask
Esra Erol'da Herkesi Şok Edecek Gelişme! Bakıcı Çocuğu Para Karşılığı Satınca Stüdyo Birbirine Girdi! Çocuk Nerede?
Esra Erol’da Akıllara Zarar Aile Şoku! O Kadın 4 Yaşındaki Bebeğini Aldı, Hastane Diyerek Başka Adama Kaçtı! Kadının Anlattıkları Şaşkına Çevirdi… mask
Esra Erol’da Akıllara Zarar Aile Şoku! O Kadın 4 Yaşındaki Bebeğini Aldı, Hastane Diyerek Başka Adama Kaçtı! Kadının Anlattıkları Şaşkına Çevirdi…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol Evlendirme Programlarına Resmen Başladı! Yıllar Sonra İlk Nikah Kıyıldı! Birinci Değil İkinci Eşiyle Evlenmeyi Kabul Etti! mask
Esra Erol Evlendirme Programlarına Resmen Başladı! Yıllar Sonra İlk Nikah Kıyıldı! Birinci Değil İkinci Eşiyle Evlenmeyi Kabul Etti!
Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı! mask
Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı!
Esra Erol’da Bir Aile Şoku Daha! Koca Çocuğun Kendinden Olmadığını Söyledi, Anne Çıldırdı Esra Erol’a Çıktı! İşte Çocuğun Babası… mask
Esra Erol’da Bir Aile Şoku Daha! Koca Çocuğun Kendinden Olmadığını Söyledi, Anne Çıldırdı Esra Erol’a Çıktı! İşte Çocuğun Babası…
Esra Erol’a Büyük Şok! Program İhbar Kabul Edildi! Hem Çocuğuyla Dilencilik Yapıyor Hem de Başka Birinden Hamile! mask
Esra Erol’a Büyük Şok! Program İhbar Kabul Edildi! Hem Çocuğuyla Dilencilik Yapıyor Hem de Başka Birinden Hamile!
Esra Erol'da Fulya Fazilet Kanat Olayında Gergin Anlar! Stüdyoda Yer Gök Birbirine Karıştı! Esra Erol Fulya'nın Avukatını Susturdu! Fulya Şok Edici Açıklamalarını Yaptı! mask
Esra Erol'da Fulya Fazilet Kanat Olayında Gergin Anlar! Stüdyoda Yer Gök Birbirine Karıştı! Esra Erol Fulya'nın Avukatını Susturdu! Fulya Şok Edici Açıklamalarını Yaptı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor’da Büyük Aşk Kaosu! Bu Yılın İlk Aşk Bombası Resmen Patladı! İsimleri Görünce Şok Olacaksınız! mask
Survivor’da Büyük Aşk Kaosu! Bu Yılın İlk Aşk Bombası Resmen Patladı! İsimleri Görünce Şok Olacaksınız!
15 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
Ankara’da Koronavirüs İçin Son 60 Gün! Recep Tayyip Erdoğan Canlı Yayında Kanıtladı! Aşılama Resmen Başladı… mask
Ankara’da Koronavirüs İçin Son 60 Gün! Recep Tayyip Erdoğan Canlı Yayında Kanıtladı! Aşılama Resmen Başladı…
Hakan Hatipoğlu Resmen İfşaladı! Survivor'ın Şampiyon Olacak İki İsmini Resmen Duyurdu! Başlamadan Bitebilir! Tüm Heyecan Kül Oldu... mask
Hakan Hatipoğlu Resmen İfşaladı! Survivor'ın Şampiyon Olacak İki İsmini Resmen Duyurdu! Başlamadan Bitebilir! Tüm Heyecan Kül Oldu...
Survivor'da Büyük İfşa! İçeriden Bilgi Sızdırıldı... Ünlüler Öyle Bir Atak Yapıyor ki; Bugün Ekran Karşısında Heyecan Zirvede Olacak! Survivor 14 Ocak Ödülü Kim Kazandı? mask
Survivor'da Büyük İfşa! İçeriden Bilgi Sızdırıldı... Ünlüler Öyle Bir Atak Yapıyor ki; Bugün Ekran Karşısında Heyecan Zirvede Olacak! Survivor 14 Ocak Ödülü Kim Kazandı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL