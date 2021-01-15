Esra Erol'da Şok Edici Olayların Ardı Arkası Kesilmiyor! Sosyal Medyada Tanıştığı Adama Çocuğunu da Alıp Kaçtı! Eşini Sevmediğini Canlı Yayında Haykırdı!
Cinayetleri, kayıpları ve daha nice olayı açıklığa kavuşturan Esra Erol, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi programda yaşanan olayları pür dikkat izliyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz gün Esra Erol programına konuk olan Ümmüşen Hanım, 40 yaşındaki kızı Şerife’nin 7 yaşındaki kızını da alarak ortadan kaybolduğunu ve bulunmalarını istediğini belirtti.
70 yaşında olan Ümmüşen Hanım, Esra Erol programına katılarak evli olan kızı ve torununun bulunmasını istedi. Bununla beraber tüm dikkatler Ümmüşen Hanım’a çevrildi. Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde Şerife Öztürk hakkında yaşanan gelişme hem Ümmüşen Hanım’a hem de seyirci kitlesine sevinç çığlıkları attırdı. 22 yıldır evli olan Şerife Hanım 15 Aralık’ta, “Ben çocuğun kitaplarını bir alıp geleyim!” diyerek kızını da alıp evden çıkmış ve bir daha geri dönmemiş.
Kızı Şerife’nin eve gelmemesinin ardından komşularına damadını aratan Ümmüşen Hanım, Şerife ve torununun eve gelmediğini haber verdiğini söyledi. Kızının gittiğinde bir not bıraktığını söyleyen Ümmüşen Hanım kızının notunu ise canlı yayında paylaştı.
15 Oca 2021 - 10:12 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.