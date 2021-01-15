Ali Sürmeli beyin kanamasını atlattı, ekranlara dönüyor! Ali Sürmeli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayımda!

Geçtiğimiz sezon beyin kanaması geçirerek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a ara vermek zorunda kalan Ali Sürmeli’den müjdeli haber geldi! Sevilen oyuncunun beyin kanamasını atlattığı müjdesi paylaşılırken, EDHO hayranlarına ikinci bir müjde daha verildi. Söylentilere göre Ali Sürmeli ara verdiği diziye geri dönüyor. Haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde sevilen oyuncu EDHO kadrosunda yer alıyor.

Ali Sürmeli Kimdir?

Geçirdiği beyin kanaması ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine ara vermek zorunda kalan Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 yılında Bingöl’ün Solhan ilçesinde dünyaya geldi. Zaza asıllı olan Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 61 yaşındaki Sürmeli, 1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde görev alan usta isim, 1995 yılında Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmde ilk başrolünü oynadı.

Sürmeli’nin ününe ün katan rol ise Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek dizisi oldu. Deli Yürek dizisinde Turgay Atacan rolünü üstlenen Sürmeli, başarısı ile kısa sürede tüm Türkiye’nin tanıdığı isim haline geldi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza rolünü başarı ile üstlenen Sürmeli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yer almıştı. Usta isim geçirdiği beyin kanaması sonrası ara verdiği EDHO’da iyileşmesi ardından yeniden yerini aldı.