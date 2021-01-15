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- 15 Oca 2021 - 14:03 G: 15 Oca 2021 - 14:21

Sol Yanım Dizisi Final Mi Yapıyor? Youtube Yorumları Milyonları Arafta Bıraktı! O Sahne Yüreklere Dokundu...

Özge Yağız, Tolga Mendi, Defne Samyeli, Deniz Barut, Emre Dinler, Aleyna Şen ve Cansel Elçin gibi oyuncuların yer aldığı Sol Yanım dizisi yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesinden tepki üzerine tepki aldı. Yürekleri burkan o sahnenin ardından binlerce kişi Sol Yanım dizisinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Selim ve Serra arasında geçen konuşma tüm dikkatleri üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sol Yanım dizisinin yayınlanan son bölümünde ardı arkası kesilmeyen olaylar, tüm dikkatleri üzerine çekti. Selim ve babası arasında yaşanan tartışma dengeleri alt üst etti. Zor zamanlardan geçen Selim’in yanında ise en büyük destekçisi Serra vardı. İkili arasında geçen konuşmalar izleyici kitlesi tarafından mercek altına alınırken, herkes Selim’in Serra’ya söylediği sözler karşısında büyük bir şok yaşadı.

Son zamanların en çok dikkat çeken dizilerinden birisi olan Sol Yanım, yayınlanan yeni bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Selim’in babaannesinin kalp krizi geçirmesi üzerine alt üst olan dengeler, Selim’i büyük bir çıkmazın içerisine sürükledi. Babası ile arası açık olan Selim, bir de babaannesinin rahatsızlanması üzerine zor zamanlar yaşadı. Bu süreçte en büyük destekçisi ise Serra oldu.

15 Oca 2021 - 14:03 Ankara- Dizi Haberleri

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