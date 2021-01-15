Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a Öyle Bir Şey Yaptı Ki Herkes Şok İçerisinde Kaldı! Canlı Yayında Yapılan O Hareket Akıllardan Uzun Bir Süre Silinmeyecek!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrole hayat veren Demet Özdemir, magazin gündemine en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk günlerinde Oğuzhan Koç ile yeni bir beraberliğe adım atan ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç’un canlı yayınına katıldığı ortaya çıktı. Bunu gören binlerce kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Demet Özdemir’in bu hamlesi tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak aşk iddialarını doğrulayan çift, tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç’un geçen gün canlı yayın açmasının ardından yayına Demet Özdemir’in girdiği ve yazdığı mesaj takipçilerin gözünden kaçmadı. Oğuzhan Koç’un o hallerini görenler ise çiftin ciddi anlamda birbirine aşık olduğunu dile getirdi.