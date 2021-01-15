Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a Öyle Bir Şey Yaptı Ki Herkes Şok İçerisinde Kaldı! Canlı Yayında Yapılan O Hareket Akıllardan Uzun Bir Süre Silinmeyecek!
Yılın ilk aylarında ünlü isimler arasında yeni bir aşk yaşandığı ortaya çıkmış, bu isimlerin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç olduğu öğrenilmişti. Yeni aşk hayatlarıyla beraber magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’a karşı yaptığı o hamle herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayında yapılan o hareketin akıllardan uzun süre silinmeyeceği canlı yayın izleyicileri tarafından dile getirildi.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrole hayat veren Demet Özdemir, magazin gündemine en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk günlerinde Oğuzhan Koç ile yeni bir beraberliğe adım atan ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç’un canlı yayınına katıldığı ortaya çıktı. Bunu gören binlerce kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Demet Özdemir’in bu hamlesi tüm dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak aşk iddialarını doğrulayan çift, tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç’un geçen gün canlı yayın açmasının ardından yayına Demet Özdemir’in girdiği ve yazdığı mesaj takipçilerin gözünden kaçmadı. Oğuzhan Koç’un o hallerini görenler ise çiftin ciddi anlamda birbirine aşık olduğunu dile getirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.