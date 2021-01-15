Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Oca 2021 - 16:25 G: 15 Oca 2021 - 16:42

Ankara'da Kamp Yapmak Çok Başka! Bu Yerleri Görüp Gidemeyen Çok Şey Kaybeder... İşte O Liste!

Başkent Ankara Türkiye’nin en kalabalık ve en hareketli illerinden biri. Siyasetin, bürokrasinin ve birçok kurumun merkezinin yer aldığı Ankara’da stres ise sürekli yüksek seviyelerde oluyor. Şehir hayatının stresinden ve kalabalıktan sıkılan vatandaşlar ise kafalarını boşaltmak ve stres atmak için tüm boşlukları tatil planları ile dolduruyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Ankara’da ise tatiller sanıldığı gibi her zaman otellerde ya da kültürel gezintiler şeklinde yapılmıyor. Başkentli vatandaşlar her ne kadar geniş bir kültürel gezinti seçeneğine sahip olsa da doğal güzellikler açısından da birçok farklı imkâna sahip. Doğada tatil yapmak, kamp yapmak isteyen başkentlilerin tercih edebileceği birçok yer var.

Ankara Birçok Doğal Güzelliğe Sahip

Kültürel mekânları kadar doğal güzellikleri ile de bilinen Ankara’da doğada tatil yapmak, kamp yapmak ve stres atmak için açık hava bölgeleri ziyaret etmek isteyen kişilerin ilk tercih ettiği yerlerden biri Işık Dağı Karagöl Jeositi oluyor. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine 35 km uzaklıkta olan joesiti şehir merkezine ise 112 km uzaklıktadır. Temiz havaya doymak ve kamp yapmak için son derece uygun olan jeositi, ücretsiz bir kamp alanıdır.

15 Oca 2021 - 16:25 Ankara- Gündem

# ANKARA KAMP ALANLARI İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcahamam Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları mask
Kızılcahamam Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları
Çubuk Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları mask
Çubuk Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları
Keçiören Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları mask
Keçiören Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Kamp Yapmak Çok Başka! Bu Yerleri Görüp Gidemeyen Çok Şey Kaybeder... İşte O Liste! mask
Ankara'da Kamp Yapmak Çok Başka! Bu Yerleri Görüp Gidemeyen Çok Şey Kaybeder... İşte O Liste!
Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a Öyle Bir Şey Yaptı Ki Herkes Şok İçerisinde Kaldı! Canlı Yayında Yapılan O Hareket Akıllardan Uzun Bir Süre Silinmeyecek! mask
Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a Öyle Bir Şey Yaptı Ki Herkes Şok İçerisinde Kaldı! Canlı Yayında Yapılan O Hareket Akıllardan Uzun Bir Süre Silinmeyecek!
Ankara’da Sadece 20 Lirayla Yapılacak Şeyler Neler? 20 Lirayla Nerelere Gidilir, Neler Yapılır? mask
Ankara’da Sadece 20 Lirayla Yapılacak Şeyler Neler? 20 Lirayla Nerelere Gidilir, Neler Yapılır?
Başkan Köse, saha çalışmalarını denetledi mask
Başkan Köse, saha çalışmalarını denetledi
Çankaya Kar Nöbetinde mask
Çankaya Kar Nöbetinde
Serenay Sarıkaya'nın Tüm Planları Farklı! Dizi Bekleyenler Daha Çok Bekler! Sarıkaya'nın Aklı Başka Yerde! mask
Serenay Sarıkaya'nın Tüm Planları Farklı! Dizi Bekleyenler Daha Çok Bekler! Sarıkaya'nın Aklı Başka Yerde!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL