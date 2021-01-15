Ankara'da Kamp Yapmak Çok Başka! Bu Yerleri Görüp Gidemeyen Çok Şey Kaybeder... İşte O Liste!
Başkent Ankara Türkiye’nin en kalabalık ve en hareketli illerinden biri. Siyasetin, bürokrasinin ve birçok kurumun merkezinin yer aldığı Ankara’da stres ise sürekli yüksek seviyelerde oluyor. Şehir hayatının stresinden ve kalabalıktan sıkılan vatandaşlar ise kafalarını boşaltmak ve stres atmak için tüm boşlukları tatil planları ile dolduruyor.
Ankara’da ise tatiller sanıldığı gibi her zaman otellerde ya da kültürel gezintiler şeklinde yapılmıyor. Başkentli vatandaşlar her ne kadar geniş bir kültürel gezinti seçeneğine sahip olsa da doğal güzellikler açısından da birçok farklı imkâna sahip. Doğada tatil yapmak, kamp yapmak isteyen başkentlilerin tercih edebileceği birçok yer var.
Ankara Birçok Doğal Güzelliğe Sahip
Kültürel mekânları kadar doğal güzellikleri ile de bilinen Ankara’da doğada tatil yapmak, kamp yapmak ve stres atmak için açık hava bölgeleri ziyaret etmek isteyen kişilerin ilk tercih ettiği yerlerden biri Işık Dağı Karagöl Jeositi oluyor. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine 35 km uzaklıkta olan joesiti şehir merkezine ise 112 km uzaklıktadır. Temiz havaya doymak ve kamp yapmak için son derece uygun olan jeositi, ücretsiz bir kamp alanıdır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.