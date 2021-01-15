Ankara'da Kamp Yapmak Çok Başka! Bu Yerleri Görüp Gidemeyen Çok Şey Kaybeder... İşte O Liste!

Ankara’da ise tatiller sanıldığı gibi her zaman otellerde ya da kültürel gezintiler şeklinde yapılmıyor. Başkentli vatandaşlar her ne kadar geniş bir kültürel gezinti seçeneğine sahip olsa da doğal güzellikler açısından da birçok farklı imkâna sahip. Doğada tatil yapmak, kamp yapmak isteyen başkentlilerin tercih edebileceği birçok yer var.

Ankara Birçok Doğal Güzelliğe Sahip



Kültürel mekânları kadar doğal güzellikleri ile de bilinen Ankara’da doğada tatil yapmak, kamp yapmak ve stres atmak için açık hava bölgeleri ziyaret etmek isteyen kişilerin ilk tercih ettiği yerlerden biri Işık Dağı Karagöl Jeositi oluyor. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine 35 km uzaklıkta olan joesiti şehir merkezine ise 112 km uzaklıktadır. Temiz havaya doymak ve kamp yapmak için son derece uygun olan jeositi, ücretsiz bir kamp alanıdır.

