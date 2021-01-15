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- 15 Oca 2021 - 16:41 G: 15 Oca 2021 - 17:02

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevgili Değil Çünkü Artık Onlar Nişanlı! Fotoğrafları Görenler Kalpten Gidebilir... "Çok Yakışmışlar..."

FOX TV’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Kerem Bürsin ve Hande Erçel uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor ve bu gidişle gündemde kalmaya devam edecekler gibi görünüyor. Son zamanlarda aşk iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen çiftin nişan görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Milyonlarca kişi o görüntüleri görmek için arama motorlarının altını üstüne getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

FOX TV’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Kerem Bürsin ve Hande Erçel uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor ve bu gidişle gündemde kalmaya devam edecekler gibi görünüyor. Son zamanlarda aşk iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen çiftin nişan görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Milyonlarca kişi o görüntüleri görmek için arama motorlarının altını üstüne getirdi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk iddialarını yalanlamalarının ardından çiftin nişan görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. O fotoğrafları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken herkes nasıl bu kadar hızlı bir gelişme yaşandığını merak etmeye başladı. Uzun süredir gündemden düşmeyen çift, nişan fotoğraflarıyla beraber herkesin beğenisini kazandı. Sosyal medya kullanıcıları o fotoğrafı bulmak için arama motorlarına yöneldi.

15 Oca 2021 - 16:41 Ankara- Magazin

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