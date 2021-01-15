Coşkun Sabah’ın bekarlık ile başı dertte: Bekarlık canına tak etti! “Evlenmek için can atıyorum”
Kızı Rojda Sabah’ın paylaşımları ile ilgili de söyledikleri ile gündem olan 68 yaşındaki usta sanatçı, bu kez evlenmek istediğini söylemesi ile gündeme geldi.
Askerde iken Hülya Avşar’ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını itiraf etmesi ile magazin gündemine gelen Coşkun Sabah, bu kez farklı bir isteği ile yine bomba bir çıkış yaptı. Kızı Rojda Sabah’ın paylaşımları ile ilgili de söyledikleri ile gündem olan 68 yaşındaki usta sanatçı, bu kez evlenmek istediğini söylemesi ile gündeme geldi.
Hülya Avşar itirafı sonrasında uzun süre gündemde kalan Sabah’a sorulan, “Bestelerinizi kendi yaşanmışlıklarınızdan mı yapıyorsunuz?” sorusuna gelen yanıt herkesi şok etti. Hala evlilik özlemi çektiğini dile getiren Sabah, “Bestecinin hayatı çok değişiktir, bir şeyler duyar ve hisseder, şarkı yazar. Duygusuz zaten bu iş olmaz. Tetikleyen bir şeyler illa vardır.” ifadelerini kullandı. Buraya kadar gayet normal bir yanıt veren Sabah’ın devam eden açıklaması ise şaşkınlık yarattı.
Üç yıl önce eşinden ayrıldığını ifade eden Sabah, “Eşimden ayrılalı üç sene oldu; biraz hayatımızda duygu patlaması olabilir, bir de bekar insanın müzisyenliği daha da bir üretken olabiliyor. Sakın yanlış anlamayın, ‘Oo Coşkun Sabah şöyle falan’ söyledi… Evlilik kadar güzel bir müesses yok, hala evlilik özlemi çekiyorum, hala evlenmek için can atıyorum.” ifadelerini kullanarak şaşkınlık yarattı. Bekarlığı sevmediğini ifade eden Sabah, “Bunu besteciler çok iyi anlar, rahmetli Kayahan da bütün şarkılarını gece yarısı yapardı. Evli ile bekarlık arasındaki farkı yalnız olma açısından konuştum. İleride evlendiğim zaman ki hala da düşünüyorum hayatım bundan sonra kalanını evlenerek geçireceğim. Ben bekarlığı sevmedim. Bu konuda hanımla konuşup orta yolu bulacağız.” ifadelerini kullandı.
15 Oca 2021 - 16:54 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.