Arıza Dizisinin Haşmet'i Diziden Ayrılıyor! Yeni Projesiyle Anlaşmasının İmzalarını Attı! Ölüm Senaryosu mu Yazılacak?
Sanat camiasının önde gelen isimleri arasında yer alan Ahmet Mümtaz Taylan, yeni projesi hakkında yaptığı açıklama ile beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Show TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşmaya devam eden Arıza dizisinde Haşmet karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın Arıza dizisine veda edecek olması herkesi büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Bunun ardından tüm dikkatler ünlü oyuncuya verildi.
Son zamanların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Arıza dizisi, ekranlara bomba gibi bir giriş yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve Haşmet karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın Arıza dizisine veda edeceği iddia edildi. Yeni projesi ile gündeme bomba gibi düşen usta oyuncu beraberinde dikkatleri de üzerine çekti.
Arıza dizisinde Haşmet karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın yeni projesi ekranlara bomba gibi düştü. Yeni projesiyle gündemi sarsan usta oyuncunun bu projesinin çoktan yayın hayatına başladığı öğrenildi. Bunun ardından Ahmet Mümtaz Taylan’ın yeni projesinin ne olduğu büyük merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun projesinin GAİN platformunda yayınlandığı ortaya çıktı.
15 Oca 2021 - 17:06 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.