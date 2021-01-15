Arıza Dizisinin Haşmet'i Diziden Ayrılıyor! Yeni Projesiyle Anlaşmasının İmzalarını Attı! Ölüm Senaryosu mu Yazılacak?

Son zamanların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Arıza dizisi, ekranlara bomba gibi bir giriş yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve Haşmet karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın Arıza dizisine veda edeceği iddia edildi. Yeni projesi ile gündeme bomba gibi düşen usta oyuncu beraberinde dikkatleri de üzerine çekti.

Arıza dizisinde Haşmet karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın yeni projesi ekranlara bomba gibi düştü. Yeni projesiyle gündemi sarsan usta oyuncunun bu projesinin çoktan yayın hayatına başladığı öğrenildi. Bunun ardından Ahmet Mümtaz Taylan’ın yeni projesinin ne olduğu büyük merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun projesinin GAİN platformunda yayınlandığı ortaya çıktı.