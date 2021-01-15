Müge Anlı Bile Daha Önce Böylesine Rastlamadı! Hamdi Kılıç'ın Cesedi Ağaca Asılı Bulununca Herkes Şok Geçirdi! Sevgilisinin Evine Sadece Metreler Var...
Bugüne kadar birçok cinayet ve kayıp vakasını ele alan Müge Anlı, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında çarpıcı bir gelişme yaşandı. İzmir Urla’da yaşayan 70 yaşındaki Hamdı Kılıç esrarengiz bir şekilde kayıplara karışmıştı. Bununla beraber Müge Anlı olay hakkında geniş çaplı bir arama çalışması başlatmıştı. Olay hakkında yaşanan gelişme akıllara durgunluk verdi.
70 yaşında olan Hamdi Kılıç, sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle beraber yaşadığı çiftlik evinde 24 Kasım 2020 tarihinde kayıplara karışmıştı. Olay hakkında yapılan incelemeler ve telefon sinyalinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı’nın ekibi o bölgeye giderek geniş çaplı bir arama başlatmıştı. Arama çalışmalarına birde görgü tanıklarının ifadeleri eklenmiş ve arama bölgesi genişletilmişti. Fakat Hamdi Kılıç olayında hiçbir detaya ulaşılmamıştı.
15 Oca 2021 - 18:06 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.