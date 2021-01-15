Müge Anlı Bile Daha Önce Böylesine Rastlamadı! Hamdi Kılıç'ın Cesedi Ağaca Asılı Bulununca Herkes Şok Geçirdi! Sevgilisinin Evine Sadece Metreler Var...

70 yaşında olan Hamdi Kılıç, sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle beraber yaşadığı çiftlik evinde 24 Kasım 2020 tarihinde kayıplara karışmıştı. Olay hakkında yapılan incelemeler ve telefon sinyalinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı’nın ekibi o bölgeye giderek geniş çaplı bir arama başlatmıştı. Arama çalışmalarına birde görgü tanıklarının ifadeleri eklenmiş ve arama bölgesi genişletilmişti. Fakat Hamdi Kılıç olayında hiçbir detaya ulaşılmamıştı.