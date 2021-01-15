Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Türkiye İçin Yeni Açıklama Geldi! Bilgiler İfşa…
Son zamanlarda gündemden düşmeyen WhatsApp uygulaması hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bununla beraber WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcıları için yeni bir açıklamada bulundu. Uygulama hakkında yapılan güncellemelerin ardı arkası kesilmezken herkes yapılan bu açıklamayı merak etmeye başladı. Kullanıcılar tarafından mercek altına alınan WhatsApp uygulaması, son zamanlarda tüm dikkatleri üzerine çekti.
WhatsApp uygulaması 4 Ocak 2021 tarihinde AB ülkeleri dışında yer alan ülkelerdeki kullanıcılar için yeni Gizlilik İlkesini yayınlamıştı. WhatsApp’ın yeni güncellemesini 8 Şubat’a kadar yapılmaması dışında kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı öne sürülmüştü. Bununla beraber milyonlarca kişi uygulama kapsamında yaşanacak olan gelişmeleri büyük bir merak içerisinde bekliyordu. Türkiye için yeni açıklama geldi.
WhatsApp bu sabah itibariyle Türkiye’de uygulamayı kullanan kullanıcıları için yeni bir duyuruda bulundu. Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili olan doğruları yeniden hatırlatan uygulama, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Yapılan açıklamanın ardından Türkiye’de yaşayan ve WhatsApp uygulamasını kullanan kişiler arama motorlarında konuya ilişkin bir cevap bulmak istedi.
15 Oca 2021 - 18:38 - Teknoloji
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.