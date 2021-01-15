Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Türkiye İçin Yeni Açıklama Geldi! Bilgiler İfşa…

WhatsApp uygulaması 4 Ocak 2021 tarihinde AB ülkeleri dışında yer alan ülkelerdeki kullanıcılar için yeni Gizlilik İlkesini yayınlamıştı. WhatsApp’ın yeni güncellemesini 8 Şubat’a kadar yapılmaması dışında kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı öne sürülmüştü. Bununla beraber milyonlarca kişi uygulama kapsamında yaşanacak olan gelişmeleri büyük bir merak içerisinde bekliyordu. Türkiye için yeni açıklama geldi.

WhatsApp bu sabah itibariyle Türkiye’de uygulamayı kullanan kullanıcıları için yeni bir duyuruda bulundu. Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili olan doğruları yeniden hatırlatan uygulama, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Yapılan açıklamanın ardından Türkiye’de yaşayan ve WhatsApp uygulamasını kullanan kişiler arama motorlarında konuya ilişkin bir cevap bulmak istedi.