Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Oca 2021 - 18:38 G: 15 Oca 2021 - 18:44

Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Türkiye İçin Yeni Açıklama Geldi! Bilgiler İfşa…

Son zamanlarda gündemden düşmeyen WhatsApp uygulaması hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bununla beraber WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcıları için yeni bir açıklamada bulundu. Uygulama hakkında yapılan güncellemelerin ardı arkası kesilmezken herkes yapılan bu açıklamayı merak etmeye başladı. Kullanıcılar tarafından mercek altına alınan WhatsApp uygulaması, son zamanlarda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

WhatsApp uygulaması 4 Ocak 2021 tarihinde AB ülkeleri dışında yer alan ülkelerdeki kullanıcılar için yeni Gizlilik İlkesini yayınlamıştı. WhatsApp’ın yeni güncellemesini 8 Şubat’a kadar yapılmaması dışında kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı öne sürülmüştü. Bununla beraber milyonlarca kişi uygulama kapsamında yaşanacak olan gelişmeleri büyük bir merak içerisinde bekliyordu. Türkiye için yeni açıklama geldi.

WhatsApp bu sabah itibariyle Türkiye’de uygulamayı kullanan kullanıcıları için yeni bir duyuruda bulundu. Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili olan doğruları yeniden hatırlatan uygulama, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Yapılan açıklamanın ardından Türkiye’de yaşayan ve WhatsApp uygulamasını kullanan kişiler arama motorlarında konuya ilişkin bir cevap bulmak istedi.

15 Oca 2021 - 18:38 - Teknoloji

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Türkiye'de Uber Yasağı Kaldırıldı Mı? Uber Taksi Uygulaması Nedir? mask
Türkiye'de Uber Yasağı Kaldırıldı Mı? Uber Taksi Uygulaması Nedir?
Paribu Güvenilir Mi, Yasal Mı? Paribu CEO'su Kimdir? mask
Paribu Güvenilir Mi, Yasal Mı? Paribu CEO'su Kimdir?
Uçtan Uca Şifreleme Nedir ve Buna Neden İhtiyacınız Var? mask
Uçtan Uca Şifreleme Nedir ve Buna Neden İhtiyacınız Var?
8 Şubat 2021 WhatsApp Hesapları Kapatılıyor Mu? WhatsApp Sözleşmesini Nasıl İptal Ederim? mask
8 Şubat 2021 WhatsApp Hesapları Kapatılıyor Mu? WhatsApp Sözleşmesini Nasıl İptal Ederim?
Telegram'da Ekran Görüntüsü Alınca Bildirim Gidiyor Mu? Telegram Nasıl Çalışır? Telegram'da Durum Paylaşma Var Mı? mask
Telegram'da Ekran Görüntüsü Alınca Bildirim Gidiyor Mu? Telegram Nasıl Çalışır? Telegram'da Durum Paylaşma Var Mı?
Signal Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır Signal Kimin, Güvenli Mi? İşte Tüm Detaylar… mask
Signal Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır Signal Kimin, Güvenli Mi? İşte Tüm Detaylar…
Telegram Nedir? Telegram Nasıl Kullanılır? Whatsapp’a Göre Artıları ve Eksileri Nelerdir? mask
Telegram Nedir? Telegram Nasıl Kullanılır? Whatsapp’a Göre Artıları ve Eksileri Nelerdir?
İstenmeyen Mesaj ve Aramalar Nasıl İptal Edilir? E Devlet İstenmeyen SMS Engelleme Nasıl Olur? mask
İstenmeyen Mesaj ve Aramalar Nasıl İptal Edilir? E Devlet İstenmeyen SMS Engelleme Nasıl Olur?
WhatsApp Sözleşmesi Nedir ve Kabul Etmek Zorunlu Mu Kabul Edilen Whatsapp Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Maddeleri Nelerdir? mask
WhatsApp Sözleşmesi Nedir ve Kabul Etmek Zorunlu Mu Kabul Edilen Whatsapp Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Maddeleri Nelerdir?
Tüm WhatsApp Kullanıcılarına Emniyetten Uyarı Geldi! Eğer Böyle Bir Mesaj Aldıysanız Yapmanız Gereken Belli… mask
Tüm WhatsApp Kullanıcılarına Emniyetten Uyarı Geldi! Eğer Böyle Bir Mesaj Aldıysanız Yapmanız Gereken Belli…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı Bile Daha Önce Böylesine Rastlamadı! Hamdi Kılıç'ın Cesedi Ağaca Asılı Bulununca Herkes Şok Geçirdi! Sevgilisinin Evine Sadece Metreler Var... mask
Müge Anlı Bile Daha Önce Böylesine Rastlamadı! Hamdi Kılıç'ın Cesedi Ağaca Asılı Bulununca Herkes Şok Geçirdi! Sevgilisinin Evine Sadece Metreler Var...
Seren Serengil'den Şok Açıklama! Sağlık Bakanlığı ile Başı Derde Girebilir! Takipçileri Çıldırdı! mask
Seren Serengil'den Şok Açıklama! Sağlık Bakanlığı ile Başı Derde Girebilir! Takipçileri Çıldırdı!
Arıza Dizisinin Haşmet'i Diziden Ayrılıyor! Yeni Projesiyle Anlaşmasının İmzalarını Attı! Ölüm Senaryosu mu Yazılacak? mask
Arıza Dizisinin Haşmet'i Diziden Ayrılıyor! Yeni Projesiyle Anlaşmasının İmzalarını Attı! Ölüm Senaryosu mu Yazılacak?
Coşkun Sabah’ın bekarlık ile başı dertte: Bekarlık canına tak etti! “Evlenmek için can atıyorum” mask
Coşkun Sabah’ın bekarlık ile başı dertte: Bekarlık canına tak etti! “Evlenmek için can atıyorum”
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevgili Değil Çünkü Artık Onlar Nişanlı! Fotoğrafları Görenler Kalpten Gidebilir... "Çok Yakışmışlar..." mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevgili Değil Çünkü Artık Onlar Nişanlı! Fotoğrafları Görenler Kalpten Gidebilir... "Çok Yakışmışlar..."
Ankara'da Kamp Yapmak Çok Başka! Bu Yerleri Görüp Gidemeyen Çok Şey Kaybeder... İşte O Liste! mask
Ankara'da Kamp Yapmak Çok Başka! Bu Yerleri Görüp Gidemeyen Çok Şey Kaybeder... İşte O Liste!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL