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- 15 Oca 2021 - 19:22 G: 15 Oca 2021 - 19:36

Survivor'da Büyük Açıklama! Elenen Kişiye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Eski Yarışmacı Tüm Detayları Bir Bir Anlattı!

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında olan Survivor sezonunun başlamasıyla beraber tüm dikkatler programa çevrildi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet büyük bir hızla devam ederken Survivor’ın izleyici kitlesi program hakkında merak ettikleri soruları gündeme getirmeye devam ediyor. Survivor 2021 sezonunda elenen ilk ismin Sena olmasının ardından binlerce kişi elenen yarışmacıların nereye gittiğini merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında olan Survivor sezonunun başlamasıyla beraber tüm dikkatler programa çevrildi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet büyük bir hızla devam ederken Survivor’ın izleyici kitlesi program hakkında merak ettikleri soruları gündeme getirmeye devam ediyor. Survivor 2021 sezonunda elenen ilk ismin Sena olmasının ardından binlerce kişi elenen yarışmacıların nereye gittiğini merak etmeye başladı.

Survivor hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yıllardır ekranlarda yer alan ve izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatan Survivor, tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Yarışma programından elenen Sena’nın ardından izleyici, “Elenen yarışmacılar nereye gidiyor?” sorgusuna cevap aramaya başladı. Programın eski yarışmacılarından gelen açıklamanın ardından herkes büyük bir şok yaşadı.

15 Oca 2021 - 19:22 Ankara- Survivor 2021

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