Sefirin Kızı Dizisinde Engin Akyürek Depremi! Diziden Ayrılma Şoku, Twitter’ı Ayağa Kaldırdı… Herkes Yavaş Yavaş Gidiyor!

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek diziden ayrılacak mı merak edilen bir konu oldu. Sefirin Kızı izleyenleri ise bu konu hakkında detaylı bir bilgi almak için konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Söz konusu iddia hakkında araştırma yapan kişiler ise iddialar karşısında büyük bir şoka uğradı. Konu hakkında yorumlarını ise Twitter gibi sosyal medya hesaplarından izleyiciler duyurdu.

Sevilerek izlenen ve çok beğenilen dizinin son bölümünde Nare ve Gediz evlenmişti. Evlenmeden önce ise Nare, Sancar ile ilişkilerinin olmayacağına dair bir konuşma yapmıştı. Sancar ise hastanede yatıyordu ve durumu kötüydü. Nare ise Sancar’a “Benim artık dayanacak hiç gücüm kalmadı. İkimizde bir şeylerin yanlış olduğunu biliyoruz. Olmuyor, olduramıyoruz işte sözlerine yer vermişti.