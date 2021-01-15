Sefirin Kızı Dizisinde Engin Akyürek Depremi! Diziden Ayrılma Şoku, Twitter’ı Ayağa Kaldırdı… Herkes Yavaş Yavaş Gidiyor!
Ekranların en sevilen ve beğenilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisinde öyle bir iddia ortaya atıldı ki, görenler şok oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünden sonra birçok haber sitesi ve magazin sayfası konu hakkında birçok iddiada bulundu. İddiaların odağındaysa ise Engin Akyürek vardı.
Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek diziden ayrılacak mı merak edilen bir konu oldu. Sefirin Kızı izleyenleri ise bu konu hakkında detaylı bir bilgi almak için konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Söz konusu iddia hakkında araştırma yapan kişiler ise iddialar karşısında büyük bir şoka uğradı. Konu hakkında yorumlarını ise Twitter gibi sosyal medya hesaplarından izleyiciler duyurdu.
Sevilerek izlenen ve çok beğenilen dizinin son bölümünde Nare ve Gediz evlenmişti. Evlenmeden önce ise Nare, Sancar ile ilişkilerinin olmayacağına dair bir konuşma yapmıştı. Sancar ise hastanede yatıyordu ve durumu kötüydü. Nare ise Sancar’a “Benim artık dayanacak hiç gücüm kalmadı. İkimizde bir şeylerin yanlış olduğunu biliyoruz. Olmuyor, olduramıyoruz işte sözlerine yer vermişti.
15 Oca 2021 - 19:30 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.