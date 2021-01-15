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- 15 Oca 2021 - 22:51 G: 15 Oca 2021 - 23:07

Ramo Dizisinde Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılma Kararı Aldı! Artık Kanalla Hiçbir İlişiği Yok! Seyirci Şoka Hazır Olsun, Dizi Onsuz Olmayacak…

Show TV ile ekranlara iddialı bir giriş yapan ve seyircisini her bölümde ekranlara bağlayan dizi Ramo, her bölümde seyircisine farklı duygular yaşatıyor. Beğenilerek izlenen dizinin Cuma akşamları yeni bölümleri ekranlara geliyor. Ramo dizisinin başrollerinde ise Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek ve İlker Aksum gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizinin ikinci sezonunda seyircisine kendisini Cihangir olarak tanıtan Olgun Şimşek ise 28. Bölümden itibaren artık resmen olmayacak. Dizinin yayınlanmasına saatler kala Birsen Altuntaş tarafından yapılan paylaşım Ramo izleyicisinin yüreğine dokundu. Saatler içerisinde gerçekleşen ayrılık ise seyircinin canını sıkmaya yetti.

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in karşısında kötü adam rolü ile çıkan Olgun Şimşek hayranları ise derin bir hüzne şimdiden kapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Olgun Şimşek’in diziden ayrılmasını ise “Tadı tuzuydu nasıl gider anlamadım. Dizi onsuz olmayacak” paylaşımlarıyla dile getirdiler.

15 Oca 2021 - 22:51 Ankara- Dizi Haberleri

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