Ramo Dizisinde Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılma Kararı Aldı! Artık Kanalla Hiçbir İlişiği Yok! Seyirci Şoka Hazır Olsun, Dizi Onsuz Olmayacak…

Dizinin ikinci sezonunda seyircisine kendisini Cihangir olarak tanıtan Olgun Şimşek ise 28. Bölümden itibaren artık resmen olmayacak. Dizinin yayınlanmasına saatler kala Birsen Altuntaş tarafından yapılan paylaşım Ramo izleyicisinin yüreğine dokundu. Saatler içerisinde gerçekleşen ayrılık ise seyircinin canını sıkmaya yetti.

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in karşısında kötü adam rolü ile çıkan Olgun Şimşek hayranları ise derin bir hüzne şimdiden kapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Olgun Şimşek’in diziden ayrılmasını ise “Tadı tuzuydu nasıl gider anlamadım. Dizi onsuz olmayacak” paylaşımlarıyla dile getirdiler.