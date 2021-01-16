16 Ocak 2021 Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da EDAŞ tarafından düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Elektrik sistemlerinin sağlıklı işlemesine yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları esnasında planlı elektrik kesintileri yaşanıyor.
Ankara Elektrik Kesintisi Yaşayacak İlçeler İçin Tıklayınız!
Başkentli vatandaşlar elektrik kesintilerinin Ankara’nın hangi ilçelerinde gerçekleşeceğini ve elektriklerin saat kaçta geleceğini ise güncel olarak takip ediyor. Bugün Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı ve kesintilerin saat kaçta son bulacağı araştırılmaya devam ediyor.
EDAŞ tarafından gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları kış aylarının gelmesi ile beraber artmaya başladı. Kış döneminin başlaması ile beraber özellikle son günlerde hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşandı. Hava sıcaklıklarının düşmesi elektrik tellerinin dayanıklılığını azaltırken, yaşanan hava olayları da elektrik altyapısında daha fazla arıza oluşmasına sebep oluyor. Elektrik sistemlerinde yaşanan arızaların artması ile beraber bakım ve onarım çalışmalarının etkili olduğu bölgelerde artmaya başladı. Başkentli vatandaşlar kendi ikamet ettikleri bölgelerde bakım çalışmasının olup olmayacağını, elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını ve elektriklerin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Bugün Ankara’da yaşanacak elektrik kesintileri araştırma konusu olmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.