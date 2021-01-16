Mucize Doktor Dizisinde Ali Vefa İçin Artık Her Şey Bitti! Büyük Karar Verildi, Zararlı O Çıktı! Diziden Ayrılması Resmen Kesinleşti!
Ekranların en sevilen doktor dizileri arasında yerini alan Mucize Doktor dizisi Perşembe akşamı 45. Bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmıştı. Özellikle 45. Bölümünde büyük bir reyting patlaması yaşamıştı. Elbette bunun sebebi Bir Zamanlar Çukurova gibi güçlü bir dizinin ekranlarda olmamasından dolayıydı.
Sevilerek izlenen dizinin son bölümünden sonra seyirci derin bir oh çekmişti fakat yayınlanan fragman ile birlikte dizideki işleyişin hiçte iyi olmadığı resmen ortaya çıktı. 46. Bölüme ait ilk fragman ise yayınlandı. 21 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümünde ise gergin anlar yaşanacak.
Dizinin başrol oyuncusu olan Taner Ölmez Ali Vefa karakterine hayat veriyor. Bunun yanında ise Murat Aygen’in canlandırdığı Tanju karakteri resmen Ali Vefa’nın hastaneden ayrılması için elinden geleni yapıyor. Yönetimi kendi eline aldıktan sonra büyük bir değişime uğrayan hastane ve asistanlar ne yapacaklarını bilmeden en iyisini yapmaya çalışıyorlar.
16 Oca 2021 - 10:12 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.