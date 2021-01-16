Mucize Doktor Dizisinde Ali Vefa İçin Artık Her Şey Bitti! Büyük Karar Verildi, Zararlı O Çıktı! Diziden Ayrılması Resmen Kesinleşti!

Sevilerek izlenen dizinin son bölümünden sonra seyirci derin bir oh çekmişti fakat yayınlanan fragman ile birlikte dizideki işleyişin hiçte iyi olmadığı resmen ortaya çıktı. 46. Bölüme ait ilk fragman ise yayınlandı. 21 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümünde ise gergin anlar yaşanacak.

Dizinin başrol oyuncusu olan Taner Ölmez Ali Vefa karakterine hayat veriyor. Bunun yanında ise Murat Aygen’in canlandırdığı Tanju karakteri resmen Ali Vefa’nın hastaneden ayrılması için elinden geleni yapıyor. Yönetimi kendi eline aldıktan sonra büyük bir değişime uğrayan hastane ve asistanlar ne yapacaklarını bilmeden en iyisini yapmaya çalışıyorlar.