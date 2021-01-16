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- 16 Oca 2021 - 10:12 G: 16 Oca 2021 - 10:22

Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf? 16 ve 17 Ocak 2021 Hafta Sonu Kısıtlamasında Kimler Çıkabilecek?

Sokağa çıkma yasakları ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Türkiye’de aralık ayının başından bu yana sokağa çıkma yasakları ve birçok yeni kısıtlama uygulanmaya başlanmıştı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Uygulanan tedbir kararlarının olumlu etkilerinin görülmesi ile beraber yasakların ne zaman kaldırılacağı gündeme gelmiş, konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yasakların aşamalar halinde kaldırılacağını ve vaka sayılarının belli bir sayının altına düşmesinin beklendiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından sokağa çıkma yasakları tamamen kaldırılmasa da muaf tutulan grupların sayısı artmaya başladı.

İçişleri Bakanlığından Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Yönelik Yeni Genelge Yayınlandı

Birçok vatandaşın sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceğin kısıtlamaların ne kadar devam edeceğine yönelik sorular sormaya devam ettiği bugünlerde İçişleri Bakanlığı yasaklardan kimlerin muaf tutulacağına yönelik yeni genelge yayınladı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini açıklayan bakanlık, bu hafta ise yasaktan muaf tutulan gruplara yenisini ekledi.

16 Oca 2021 - 10:12 Ankara- Yaşam

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