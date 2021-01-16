Sadakatsiz Asya Cansu Dere’den olay paylaşım! Sosyal medya yıkıldı geçti! Beğeni butonunu parçalayan paylaşımda Cansu Dere resmen…

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Sadakatsiz, yayın hayatına büyük başarısı ile devam ediyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı dizi her Çarşamba akşamı yoğun ilgiyle izlenirken, dizinin yıldızları da sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran fenomen oyuncu Cansu Dere ise paylaşımları ile gündeme gelirken, Dere’nin son paylaşımı takipçilerinin nefesini kesmeyi başardı.

Dizinin yıldızı Cansu Dere, sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Koltuk üzerinde yaptığı paylaşım büyük beğeni kazanan güzel oyuncu, beyaz elbisesi ile nefes kesti. Takipçilerinin kısa sürede beğeni rekoru kırdırdığı fotoğrafa, dizide Doktor Derya rolüne hayat veren ve şu sıralar bebek bekleyen Özge Özder “alkış” simgesi ile yorum yapmayı ihmal etmedi.

Cansu Dere Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteri ile büyük beğeni toplayan Cansu Dere, 14 Ekim 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Baba tarafından Bulgaristan kökenli olan 40 yaşındaki güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine geçiş yaptı. İlk sunuculuk deneyimini ise 2000 yılında Kanal D’de yayınlanan Çocuk ve Müzik programı ile yerine getiren güzel oyuncu, 2004 yılında Metro Palas adlı dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dizi oyunculuğuna adım attı.