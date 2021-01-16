Ramo Dizisinde Texas Dönemi Başladı! Resmen Superman Olan Ramo’ya Teklif Gelebilir! Dizi Bitiyor… Son Sahne; Türkiye’yi Aştı, Dünya’nın Gündemine Oturdu! İşte Tüm Detaylar…

Bu değişiklikler, genel olarak ölüm ve savaş odaklı oldu. Yayınlanan son bölümde de ekranlara verilen Ramo’nun efsane sahnesi herkesi şaşkına çevirdi. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

Yayınlanan intikam sahnesi; aslında Cihangir’in intikam sahnesi olacakken, tam tersi Ramo’nun intikam sahnesi oldu. Cihangir, Ramo’yu harap bir fabrikada bir ofise kapatarak; adamlarını öldürme amacıyla yollar. Fakat Ramo her şeyin farkındadır. Öyle bir pozisyon alır ki; yaşananlara akıl sır ermez! Cihangir’in adamları hızlı bir şekilde fabrikaya girerken, oldukça dikkatli bir şekilde ilerlerler. Ramo ise elinde silahla kapatıldığı yerin kapısını kırmaya çalışır. Bu esnada ayak seslerini duyması, onun her şeyin farkında olmasını sağlar. Hemen kafasında bir plan kuran Ramo, yavaş yavaş kendine yaklaşan Cihangir’in adamlarına karşı pozisyon alır. >> Detaylar ve tüm sahne için diğer sayfaya geçiniz!