Ramo Dizisinde Texas Dönemi Başladı! Resmen Superman Olan Ramo’ya Teklif Gelebilir! Dizi Bitiyor… Son Sahne; Türkiye’yi Aştı, Dünya’nın Gündemine Oturdu! İşte Tüm Detaylar…
Ramo’da heyecanlı ilerleyiş büyük bir hızla devam ediyor. Dün ekranlara gelen 28.bölümde, taşların artık yerinden oynadığı net bir şekilde belli oldu. Birkaç haftadır reytinglerinde düşüş görülen dizinin senaryosunda ciddi değişiklikler yapıldı.
Bu değişiklikler, genel olarak ölüm ve savaş odaklı oldu. Yayınlanan son bölümde de ekranlara verilen Ramo’nun efsane sahnesi herkesi şaşkına çevirdi. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!
Yayınlanan intikam sahnesi; aslında Cihangir’in intikam sahnesi olacakken, tam tersi Ramo’nun intikam sahnesi oldu. Cihangir, Ramo’yu harap bir fabrikada bir ofise kapatarak; adamlarını öldürme amacıyla yollar. Fakat Ramo her şeyin farkındadır. Öyle bir pozisyon alır ki; yaşananlara akıl sır ermez! Cihangir’in adamları hızlı bir şekilde fabrikaya girerken, oldukça dikkatli bir şekilde ilerlerler. Ramo ise elinde silahla kapatıldığı yerin kapısını kırmaya çalışır. Bu esnada ayak seslerini duyması, onun her şeyin farkında olmasını sağlar. Hemen kafasında bir plan kuran Ramo, yavaş yavaş kendine yaklaşan Cihangir’in adamlarına karşı pozisyon alır. >> Detaylar ve tüm sahne için diğer sayfaya geçiniz!
16 Oca 2021 - 13:25 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.