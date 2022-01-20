Onur Saylak'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Yaşını Görenler Şaştı Kaldı! Onur Saylak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? İşte Onur Saylak Filmleri...

2019 yılında başrol oyuncusu Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy Ödülü aldığı Şahsiyet dizisinin yönetmenliğini yapan Onur Saylak bu projesi ile uzun süre gündemde kalmıştır. Birçok televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu başarılı sinema filmlerine de oyunculuğu ile damga vurmuştur. Asi dizisinin setinde tanıştığı Tuba Büyüküstün ile 2011 yılında evlenen ve 2017 yılında boşanan Onur Saylak’ın 2 tane de kızı vardır. Ünlü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın eğitimi, yaşı ve projeleri ile ilgili ayrıntılar ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Onur Saylak Kimdir?

Bugüne kadar birçok farklı yapımda rol alan oyuncu Onur Saylak, 1977 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi’nde farklı bölümlerde eğitim alan Saylak oyuncu olmaya karar verdikten sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne girmiştir. Oyunculuk hayatına tiyatro ile başlayan Saylak, uzun zaman Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptıktan sonra Kod Adı isimli dizi ile televizyonda yer almaya başlamıştır.