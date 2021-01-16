Dudak Uçuklatan Açıklama! 15 Dakikada Resmen Para Saçıyorlar! Doktorlar Televizyona Çıkmak İçin Kaç Lira Ödüyor?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici son açıklaması ile herkesi şok etti! Bildirici doktorların televizyon programlarına çıkmak için ödediği ücreti açıklayınca yer yerinden oynadı! 15 dakikada dizi yıldızlarını geride bırakan ücretleri ödedikleri ortaya çıkan doktorların, ekranlara çıkarak konuşmalarının kendileri için bir servete mal olduğu ortaya çıktı.

Faruk Bildiri yaptığı açıklamada life style ve sağlık programlarına çıkan doktorların, program yöneticilerine ücret ödediklerini iddia etti. Bildirici, televizyon kanallarında boy gösteren doktorların resmen servet ödediklerini paylaşırken, “Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün” ve “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah” gibi programlara 15 dakika çıkabilmek için 28 bin liraya kadar paralar ödendiğini iddia etti.

“Programlara Para ile Konuk Çıkartılması 6112 RTÜK Yasasına Aykırı”

Bildirici doktorların programa çıkmak için ödedikleri ücretin yasal olmadığını ve bu uygulamanın 6112 sayılı RTÜK yasasına aykırı olduğunu iddia etti. Konu ile ilgili görüşlerini, “Bu programların yapımcıları ve sunucuları, özellikle sağlık programlarına ücretli konuk almaktan bir an önce vazgeçmeli. Çünkü insanlar ekrana çıkan doktorun o alanın ‘en iyisi’ olduğuna ve doğru bilgi verdiğine inanıyor. Oysa para ödeyip ekrana çıkan doktorlar çoğu kez o alınan ‘en iyisi’ olmadığı gibi bilgi vermekten çok kendisinin ya da hastanesinin reklamını yapmayı amaçlıyor. Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan Hekimlik Mesleği Etik Kuralları ‘doktorların mesleğini uygularken reklam yapmasını’ yasaklıyor. Yayıncılık açısından da insan sağlığının reklam aracı haline getirilmesi kabul edilemez.” ifadeleri ile açıkladı.