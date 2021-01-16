Kırmızı Oda Dizisinde Boncuk Çıldırdı! Sonu Akıl Hastanesi mi Olacak? Can Hayal Çıktı, Her Şey Üst Üste Geldi! Seyirci Diziyi İzlerken Verem Oldu!
Ekranlara iddialı bir giriş yapan dizisinin son birkaç haftadır konusu Boncuk. Ermişler ile diziye giriş yapan Boncuk birçok yönden seyirciyi etkisi altına almıştı. Burcu Biricik’in canlandırmış olduğu karakterler arasında yerini alan Boncuk ise Kırmızı Oda dizisinin en ağır hastalarından birisi olmuştu. Çok sevilerek izlenen dizinin son bölümünde ise Boncuk çıldırmıştı.
Can’ın ve ermişlerin tamamen hayal ürünü olduğunu anlayan Boncuk izleyenleri sosyal medyadan yorum yapmaya itmişti. İzleyenler sosyal medyadan Kırmızı Oda dizisini izlerken adeta verem olduklarını dile getirdi. Sosyal medyada ise Kırmızı Oda için bir gündem açtı ve çok konuşulanlar arasında Kırmızı Oda dizisi yer aldı.
Çok sevilerek izlenen dizinin birkaç hafta önce yayınlanan bölümlerinde Burcu Biricik, Boncuk karakteriyle diziye dahil olmuştu. Hayatını ve yaşadıklarını ise yavaş yavaş hem doktor hanıma hem de seyircisine anlatıyordu. Dizi seyircisini en çok etkileyen olaylardan birisi ise Boncuk ve Can’ın geçirdiği zamanlardı.
16 Oca 2021 - 15:14 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.