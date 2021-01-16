Pınar Altuğ fizik kurallarını alt üst etti: Herkes ileri, Altuğ geri yaş alıyor! Tam 10 yıl önceki haline döndü!
Sarı saçlarını koyu renge boyatan güzel yıldız, kâkül kestirince resmen olay oldu. Yeni tarzı kendisine yakışmakla kalmadı, adeta Altuğ’u 10 yıl öncesine götürdü!
Ekranların en çok seyredilen dizilerinin başında gelen Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem’i Pınar Altuğ, aile hayatı ve yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiriyor. 46 yaşındaki güzel oyuncu yaptığı imaj değişikliği ile yine gündeme geldi! Sarı saçlarını koyu renge boyatan güzel yıldız, kâkül kestirince resmen olay oldu. Yeni tarzı kendisine yakışmakla kalmadı, adeta Altuğ’u 10 yıl öncesine götürdü!
16 Oca 2021 - 17:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.