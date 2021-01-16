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- 16 Oca 2021 - 17:21 G: 16 Oca 2021 - 17:32

Pınar Altuğ fizik kurallarını alt üst etti: Herkes ileri, Altuğ geri yaş alıyor! Tam 10 yıl önceki haline döndü!

Sarı saçlarını koyu renge boyatan güzel yıldız, kâkül kestirince resmen olay oldu. Yeni tarzı kendisine yakışmakla kalmadı, adeta Altuğ’u 10 yıl öncesine götürdü!

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en çok seyredilen dizilerinin başında gelen Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem’i Pınar Altuğ, aile hayatı ve yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiriyor. 46 yaşındaki güzel oyuncu yaptığı imaj değişikliği ile yine gündeme geldi! Sarı saçlarını koyu renge boyatan güzel yıldız, kâkül kestirince resmen olay oldu. Yeni tarzı kendisine yakışmakla kalmadı, adeta Altuğ’u 10 yıl öncesine götürdü!

16 Oca 2021 - 17:21 - Yaşam

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