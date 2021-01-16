Masterchef Somer Şef TV8 ile Yollarını Ayırıyor mu? Kim Milyoner Olmak İster Tarzı Yarışma mı Yapacak? Detaylar Bile Verildi, Takipçiler Hep Bir Ağızdan “İstiyoruz” Dedi!
Masterchef’in renkli karakteriyle en sevilen jüri üyesi olan Somer Şef, birkaç gün önce bir etkinlik başlatmıştı. Bu etkinliğiyle birlikte güzel bir kitle elde eden Somer Şef ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar ve verilen bilgiler herkesi şaşırttı. Somer Şef TV8’den ayrılıyor mu? Kendi programını mı kuracak? İşte detaylar…
Masterchef’in renkli jürisi Somer Sivrioğlu, Masterchef’in bitmesiyle birlikte popülaritesinde büyük bir kayıp yaşadı. Masterchef ekranlardayken 90 – 100.000 kişiden daha fazla kişinin beğenisini kazanmayı başaran Somer Şef’in artık yeni gönderileri 20 – 50.000 kişi tarafından beğeniliyor.
%50 oranda kayıp yaşayan Somer Şef; hiçbir şekilde ne yapacağıyla ilgili net bir bilgi vermese de takipçileri oldukça şaşırtan bilgiler verdi. Masterchef Somer Şef’in takipçileri son 2 etkinlik görselinin altında öyle bilgiler verdi ki, duyanlar oldukça heyecanlandı. İşte detaylar >> Diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.