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16 Oca 2021 - 17:28

Masterchef Somer Şef TV8 ile Yollarını Ayırıyor mu? Kim Milyoner Olmak İster Tarzı Yarışma mı Yapacak? Detaylar Bile Verildi, Takipçiler Hep Bir Ağızdan “İstiyoruz” Dedi!

Masterchef’in renkli karakteriyle en sevilen jüri üyesi olan Somer Şef, birkaç gün önce bir etkinlik başlatmıştı. Bu etkinliğiyle birlikte güzel bir kitle elde eden Somer Şef ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar ve verilen bilgiler herkesi şaşırttı. Somer Şef TV8’den ayrılıyor mu? Kendi programını mı kuracak? İşte detaylar…