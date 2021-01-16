2021 KPSS’li Devlet Memuru Alımı! 50 Zabıta Memuru Alınacak! 2021 Zabıta Alımı Başvurusu İçin 65 KPSS Puanı Yetiyor!
Konya Büyükşehir Belediyesi 2021 zabıta alım ilanı yayımladı! KPSS’den en az 65 puan alan 50 zabıta alımı yapılacağı açıklanan ilanda belediye, adaylarda aranılan şartları ve diğer başvuru şartlarını tek tek açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 2021 zabıta alım ilanı yayımladı! KPSS’den en az 65 puan alan 50 zabıta alımı yapılacağı açıklanan ilanda belediye, adaylarda aranılan şartları ve diğer başvuru şartlarını tek tek açıkladı.
50 Zabıta Alım Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından çıkılan 50 zabıta memuru alımı başvurularında start yaklaştı! 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan başvurular Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na yapılacak. Başvuru için son tarih 26 Şubat 2021 olacak.
50 Zabıta Alım Başvuru Şartları 2021 Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından yararlanmaya engel durum taşımamak
Askerlikle ilişiği bulunmamak ya da tecilli olmak (Erkek adaylar)
Görevi yerine getirebilecek sağlık şartlarını taşımak
Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerle işten çıkartılmamış olmak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
KPSS’den 65 puan almış olmak
Erkekler için en az 167 cm ve kadınlar için en az 160 cm boyunda olmak
50 Zabıta Alım Başvuru Belgeleri Nelerdir?
Kimlik belgesi ve fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti)
KPSS sonuç belgesi
Görevini devamlı yapabileceğine dair yazılı beyan
2 adet vesikalık fotoğraf
Ehliyet aslı veya noter onaylı örneği
16 Oca 2021 - 17:48 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.