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- 16 Oca 2021 - 17:48 G: 16 Oca 2021 - 17:59

2021 KPSS’li Devlet Memuru Alımı! 50 Zabıta Memuru Alınacak! 2021 Zabıta Alımı Başvurusu İçin 65 KPSS Puanı Yetiyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi 2021 zabıta alım ilanı yayımladı! KPSS’den en az 65 puan alan 50 zabıta alımı yapılacağı açıklanan ilanda belediye, adaylarda aranılan şartları ve diğer başvuru şartlarını tek tek açıkladı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Konya Büyükşehir Belediyesi 2021 zabıta alım ilanı yayımladı! KPSS’den en az 65 puan alan 50 zabıta alımı yapılacağı açıklanan ilanda belediye, adaylarda aranılan şartları ve diğer başvuru şartlarını tek tek açıkladı.

50 Zabıta Alım Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından çıkılan 50 zabıta memuru alımı başvurularında start yaklaştı! 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan başvurular Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na yapılacak. Başvuru için son tarih 26 Şubat 2021 olacak.

50 Zabıta Alım Başvuru Şartları 2021 Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından yararlanmaya engel durum taşımamak

Askerlikle ilişiği bulunmamak ya da tecilli olmak (Erkek adaylar)

Görevi yerine getirebilecek sağlık şartlarını taşımak

Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerle işten çıkartılmamış olmak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

KPSS’den 65 puan almış olmak

Erkekler için en az 167 cm ve kadınlar için en az 160 cm boyunda olmak

50 Zabıta Alım Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Kimlik belgesi ve fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti)

KPSS sonuç belgesi

Görevini devamlı yapabileceğine dair yazılı beyan

2 adet vesikalık fotoğraf

Ehliyet aslı veya noter onaylı örneği

16 Oca 2021 - 17:48 - Belediyeler

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