Survivor’da Çifte İfşa Patladı! Dokunulmazlık ve Ödül Oyununda Kimin Kazanacağı Belli Oldu… Survivor Kahini Açıklamasını Yaptı, Bombayı Patlattı! İşte O Takım…

Instagram üzerinden verdiği bilgilerle birlikte dikkatleri üzerine çeken ve verdiği bilgilerin birçoğu doğru çıkan Survivor kahini lakaplı kişi, muhteşem bir başarı sergilemeye devam ediyor. Paylaştığı son 5 tahminden 5’i de doğru çıkan kişinin Survivor ekibinden biri olduğu düşünülüyor.

Ödül Oyunu ve Dokunulmazlık Oyunu için kazanan takımın kim olduğunu duyuran Survivor kahini; 2 oyun için de farklı takım verdi. Peki, ödül oyununu kim; dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? İşte detaylar… (Diğer sayfaya geçiniz!)