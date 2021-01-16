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- 16 Oca 2021 - 17:54 G: 16 Oca 2021 - 18:06

Survivor’da Çifte İfşa Patladı! Dokunulmazlık ve Ödül Oyununda Kimin Kazanacağı Belli Oldu… Survivor Kahini Açıklamasını Yaptı, Bombayı Patlattı! İşte O Takım…

Survivor 2021, heyecana bir nebze de olsa ara vermeden büyük bir hızla devam ediyor. İzleyenleri ekrana kilitleyen ve mücadelenin her zerresi derinden etkileyerek verilen Survivor’da bu akşam hem dokunulmazlık, hem ödül oyunu oynanacak. Milyonlar heyecanla akşamki bölümü beklerken, iki oyunun da kazananı Survivor Kahini tarafından ifşalandı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Instagram üzerinden verdiği bilgilerle birlikte dikkatleri üzerine çeken ve verdiği bilgilerin birçoğu doğru çıkan Survivor kahini lakaplı kişi, muhteşem bir başarı sergilemeye devam ediyor. Paylaştığı son 5 tahminden 5’i de doğru çıkan kişinin Survivor ekibinden biri olduğu düşünülüyor.

Ödül Oyunu ve Dokunulmazlık Oyunu için kazanan takımın kim olduğunu duyuran Survivor kahini; 2 oyun için de farklı takım verdi. Peki, ödül oyununu kim; dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? İşte detaylar… (Diğer sayfaya geçiniz!)

16 Oca 2021 - 17:54 Ankara- Yaşam

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