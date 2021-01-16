Survivor, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i Resmen Bitirdi! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz… Büyük Deprem Resmen Başladı!

Survivor, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i resmen bitirdi. Ekranların en sevilen çifti olan bu 2’liyi artık ekranlarda göremeyeceğiz. Cumartesi akşamları tüm dengeleri alt üst eden Survivor 2021, Sen Çal Kapımı dizisini resmen bitirmiş durumda. FOX TV ekranlarında Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in başrol oyuncusu olarak yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi izleyicileri resmen yıkıldı!

Ekranların en çok sevilen ve izlenen programı olarak dikkat çeken Survivor, 2021 sezonuna hiç beklenmedik bir şekilde giriş yaptı. Masterchef Türkiye 2020’nin bitmesiyle birlikte yayın hayatına başlayan ve herkes “izlenmez” yorumu yaparken reyting rekoru kıran Survivor; neredeyse tüm dizilerin reytingini sömürdü. Bu noktada en büyük atağı ise Sen Çal Kapımı dizisine yönelik yapmış oldu. Sen Çal Kapımı dizisi, tarihin en düşük reytingini aldı ve yayından kaldırılmaya kadar gitti. İşte detaylar… Diğer sayfaya geçiniz!