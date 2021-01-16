Survivor, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i Resmen Bitirdi! Artık Ekranlarda Göremeyeceğiz… Büyük Deprem Resmen Başladı!
Survivor 2021, ekranlara büyük bir hızla giriş yaptı! Reytingleri alt üst eden ve her geçen gün bu oranı artıran program, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonun yıldızı olmayı başardı! Oldukça iddialı isimlere yer veren Acun Ilıcalı, arzu ettiği başarıyı yakalamış gibi görünüyor. Tabi böyle bir başarı yakalarken, diğer tarafta farklı bir yapım ve oyuncu kadrosunu mecburi olarak üzdü!
Survivor, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i resmen bitirdi. Ekranların en sevilen çifti olan bu 2’liyi artık ekranlarda göremeyeceğiz. Cumartesi akşamları tüm dengeleri alt üst eden Survivor 2021, Sen Çal Kapımı dizisini resmen bitirmiş durumda. FOX TV ekranlarında Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in başrol oyuncusu olarak yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi izleyicileri resmen yıkıldı!
Ekranların en çok sevilen ve izlenen programı olarak dikkat çeken Survivor, 2021 sezonuna hiç beklenmedik bir şekilde giriş yaptı. Masterchef Türkiye 2020’nin bitmesiyle birlikte yayın hayatına başlayan ve herkes “izlenmez” yorumu yaparken reyting rekoru kıran Survivor; neredeyse tüm dizilerin reytingini sömürdü. Bu noktada en büyük atağı ise Sen Çal Kapımı dizisine yönelik yapmış oldu. Sen Çal Kapımı dizisi, tarihin en düşük reytingini aldı ve yayından kaldırılmaya kadar gitti. İşte detaylar… Diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.