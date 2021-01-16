Sadakatsiz Dizisinde Büyük Bomba! Bir Oyuncu Hamile Diye İşinden Mi Kovuldu? Sosyal Medyadan Öfke Kustu! Oyuncudan Açıklama Geldi!

Atılan iddiaların ardından ise ünlü oyuncudan bir açıklama geldi. Birçok oyuncu hamileliği sırasında çalışmaktan çekiniyor. Hamileliği içerisinde çalışmak yerine dinlenmeyi tercih eden isimlerin aksine Özge Özder çok farklı bir duruş sergileyerek 7,5 aylık hamile olmasına rağmen çalışmaya devam etti.

Doğumundan kısa bir süre sonrada setlerde yerini almak isteyen oyuncuya takipçisinden gelen bir yorum adeta deliye döndürdü. Sadece oyuncu Özge Özder’in değil Özge Özder sevenlerini de çok kızdırdı. Gelen yorumda ise şu sözler dile getirilmişti. “Çok saçma! Diziden artık ayrılman gerekiyor. Kıyafetlerinle hamileliğini daha ne kadar saklayacaksın? Senin yerine oynayacak insan mı kalmadı” sözleri dile getirilmişti.