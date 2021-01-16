Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı Geçti! O Paylaştı Milyonlar Hayran Kaldı… “Ah Be Hande!”

Takipçilerinden dolayı ise her fotoğrafı ve her paylaşımı binlerce etkileşim alıyor. Şu sıralar en değerli zamanlarını yaşayan Hande Erçel güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan isimler arasında ilk sırada yerini alıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel’in ise özellikle Kerem Bürsin ile olan fotoğrafları gündemi sallıyor.

Son olarak Instagram’ın hikaye özelliğini kullanarak paylaştığı fotoğrafı gören fanları kendi sayfalarından fotoğrafı paylaşarak yorumlar yapmaya başladı. “Ah be Hande, güzelliğin ülkenin refah seviyesi yükseltiyor” yorumları ise en çok beğenilen ve etkileşim alan yorumlardan sadece birisi oldu. Asansörde verdi pozda ise en dikkat çeken detay kıyafetleriydi.