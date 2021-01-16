Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı Geçti! O Paylaştı Milyonlar Hayran Kaldı… “Ah Be Hande!”
Şöhreti ve ünü gün geçtikçe büyüyen Hande Erçel’in her hareketi ayrı bir olay oluyor. Cumartesi günlerinin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel izleyicisine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bunun yanında ise Hande Erçel’in Instagram hesabında yaklaşık olarak 18 milyon takipçi bulunuyor.
Takipçilerinden dolayı ise her fotoğrafı ve her paylaşımı binlerce etkileşim alıyor. Şu sıralar en değerli zamanlarını yaşayan Hande Erçel güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan isimler arasında ilk sırada yerini alıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel’in ise özellikle Kerem Bürsin ile olan fotoğrafları gündemi sallıyor.
Son olarak Instagram’ın hikaye özelliğini kullanarak paylaştığı fotoğrafı gören fanları kendi sayfalarından fotoğrafı paylaşarak yorumlar yapmaya başladı. “Ah be Hande, güzelliğin ülkenin refah seviyesi yükseltiyor” yorumları ise en çok beğenilen ve etkileşim alan yorumlardan sadece birisi oldu. Asansörde verdi pozda ise en dikkat çeken detay kıyafetleriydi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.