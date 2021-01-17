Gönül Dağı Dizisindeki Deprem Seyirciyi Çileden Çıkardı! Oyuncular Ayrılma Sinyallerini Verdi!

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan sahneler herkesi büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. Geçtiğimiz haftalarda çocuklarının olmayacağını öğrenen Cemile ve Ramazan izleyici kitlesine duygusal anlar yaşatmış ve gözyaşlarına hakim olamamışlardı. Bu haberin ardından çift arasındaki duygusal bağın daha çok artması dengeleri yerle bir etti. Cemile’nin Ramazan’a söylediği sözler ise geceye adeta damga vurdu.

Gönül Dağı’nda Cemile ve Veysel’in sahneleri gören seyirci gözyaşlarına hakim olamadı. Cemile’nin Ramazan’a söylediği sözler tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun ardından Ramazan’ın verdiği cevap ise izleyici kitlesi tarafından takdir almasına neden oldu. Gönül Dağı’nın o sahneleri geceye damga vururken dizinin yeni bölümünü izlemeyen kişilerin Cemile ve Ramazan arasında geçen konuşmayı merak etmeye başladı.