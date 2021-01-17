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- 17 Oca 2021 - 09:39 G: 17 Oca 2021 - 09:56

Gönül Dağı Dizisindeki Deprem Seyirciyi Çileden Çıkardı! Oyuncular Ayrılma Sinyallerini Verdi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve izleyici kitlesine duygu dolu anlar yaşatan Gönül Dağı, yayınlanan son bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Çocuklarının olmamasıyla gündemden düşmeyen Cemile ve Veysel’in o sahneleri akıllara adeta durgunluk verdi. Milyonlarca kişi onlarla beraber gözyaşlarına engel olamadı. Cemile’nin sözleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen seyirci Ramazan’ı mercek altına aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan sahneler herkesi büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. Geçtiğimiz haftalarda çocuklarının olmayacağını öğrenen Cemile ve Ramazan izleyici kitlesine duygusal anlar yaşatmış ve gözyaşlarına hakim olamamışlardı. Bu haberin ardından çift arasındaki duygusal bağın daha çok artması dengeleri yerle bir etti. Cemile’nin Ramazan’a söylediği sözler ise geceye adeta damga vurdu.

Gönül Dağı’nda Cemile ve Veysel’in sahneleri gören seyirci gözyaşlarına hakim olamadı. Cemile’nin Ramazan’a söylediği sözler tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun ardından Ramazan’ın verdiği cevap ise izleyici kitlesi tarafından takdir almasına neden oldu. Gönül Dağı’nın o sahneleri geceye damga vururken dizinin yeni bölümünü izlemeyen kişilerin Cemile ve Ramazan arasında geçen konuşmayı merak etmeye başladı.

17 Oca 2021 - 09:39 Ankara- Dizi Haberleri

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