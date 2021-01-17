Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Oca 2021 - 11:47 G: 17 Oca 2021 - 11:55

17 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara’da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

5 Milyon nüfuslu Ankara ilinde günü birlik şekilde elektrik kesintileri neredeyse her gün yaşanıyor. EDAŞ’ın Ankara ili iin yaptığı iyileştirmeler yüzünden kesilen elektrik ise arızaların giderilmesine neden oluyor. Ankara’da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım işlemleri ise kısa bir süre ilçelerde hayatları durdurabiliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Görmek İçin Tıklayınız!

Başkentli vatandaşlar ile hangi ilçelerde ne zaman elektrik kesintisini yaşanacağını araştırmak için Google gibi arama motorlarını kullanarak “Ankara’da elektrik kesintisi, 17 Ocak 2021 Ankara elektrik kesintisi” sorgularına yer veriyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak siz değerli okuyucularımıza Ankara ilinde yaşanacak olan elektrik kesintisine ait bilgilendirmeler yapmak istedik.

Haberler Ankara olarak haber sitemiz üzerinde bıraktığımız linkler sayesinde kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Bu sayede belirlediğiniz kriterlerin içerisinde hangi saatler arasında hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

17 Oca 2021 - 11:47 Ankara- Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
20 Yaş Altına Toplu Taşıma Yasak Mı? 65 Yaş Üstü Metro, Ankaray, EGO Binebilecek Mi? mask
20 Yaş Altına Toplu Taşıma Yasak Mı? 65 Yaş Üstü Metro, Ankaray, EGO Binebilecek Mi?
16 Ocak 2021 Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
16 Ocak 2021 Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri! 16 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri! 16 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
15 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Ocak 2021! Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
14 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
14 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri! 14 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri! 14 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
13 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 13 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 13 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
12 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
12 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Somer Şef’in Gençlik Fotoğrafını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Tanıyamadı, “Bu Kim?” Dedi! “Gençken Daha Yaşlıymış, Şimdi Daha Genç!” mask
Somer Şef’in Gençlik Fotoğrafını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Tanıyamadı, “Bu Kim?” Dedi! “Gençken Daha Yaşlıymış, Şimdi Daha Genç!”
Acun Ilıcalı Yarışmanın Ortasında Deliye Döndü! Gönüllüler Takımında Kim Varsa Diskalifiye Olabilir! Bu Sefer Sınırı Aştılar! mask
Acun Ilıcalı Yarışmanın Ortasında Deliye Döndü! Gönüllüler Takımında Kim Varsa Diskalifiye Olabilir! Bu Sefer Sınırı Aştılar!
Yenimahalle'den vatandaşa yerinde sağlık desteği mask
Yenimahalle'den vatandaşa yerinde sağlık desteği
Sen Çal Kapımı Dizisindeki O Sahne Ateşleri Çağırdı! Seyirci Yok Artık Dedi, Donakaldı! mask
Sen Çal Kapımı Dizisindeki O Sahne Ateşleri Çağırdı! Seyirci Yok Artık Dedi, Donakaldı!
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor mask
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
Gönül Dağı Dizisinde Mutluluk Ters Köşe Yaptı! Dizide Mutluluğu En Çok Hak Eden Mutsuz Kaldı... "Sefer Hiç Hak Etmiyordu!" mask
Gönül Dağı Dizisinde Mutluluk Ters Köşe Yaptı! Dizide Mutluluğu En Çok Hak Eden Mutsuz Kaldı... "Sefer Hiç Hak Etmiyordu!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL