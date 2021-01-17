17 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara’da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
5 Milyon nüfuslu Ankara ilinde günü birlik şekilde elektrik kesintileri neredeyse her gün yaşanıyor. EDAŞ’ın Ankara ili iin yaptığı iyileştirmeler yüzünden kesilen elektrik ise arızaların giderilmesine neden oluyor. Ankara’da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım işlemleri ise kısa bir süre ilçelerde hayatları durdurabiliyor.
Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Görmek İçin Tıklayınız!
Başkentli vatandaşlar ile hangi ilçelerde ne zaman elektrik kesintisini yaşanacağını araştırmak için Google gibi arama motorlarını kullanarak “Ankara’da elektrik kesintisi, 17 Ocak 2021 Ankara elektrik kesintisi” sorgularına yer veriyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak siz değerli okuyucularımıza Ankara ilinde yaşanacak olan elektrik kesintisine ait bilgilendirmeler yapmak istedik.
Haberler Ankara olarak haber sitemiz üzerinde bıraktığımız linkler sayesinde kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Bu sayede belirlediğiniz kriterlerin içerisinde hangi saatler arasında hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını net bir şekilde öğrenebilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.