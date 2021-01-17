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- 17 Oca 2021 - 12:12 G: 17 Oca 2021 - 12:41

Mert Öcal Yine Tepki Kurbanı Oldu! Sen Çal Kapımı Dizisinde Seyirci Çıldırdı! Eda Kaçırıldı...

FOX TV’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Eda ve Serkan arasında yaşanacak gelişmeler merak konusu olurken yeni bölümde ortaya çıkan sahneler herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Tam mutlu bir son yaşanacakken ortadan kaybolan Eda hem seyirciye hem de Serkan’a korku dolu anlar yaşattı. Bu işin arkasında kimin olduğu ise merak konusu oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en çok ses getiren dizilerinden birisi olan Sen Çal Kapımı yayınlanan son bölümünde tüm dikkatleri üzerine çekti. Serkan ve Eda’nın evlenmek için ilk adımları atması üzerine kına gecesinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Artık mutlu sonun yakın olduğunu düşünen izleyici kitlesi o son sahne karşısında büyük bir şok yaşadı. Herkes Eda’nın kim tarafından kaçırıldığını düşünmeye başlarken konu hakkında sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölümünde ortaya çıkan sahneler izleyici kitlesinin sevinç çığlıkları atmasına neden oldu. Yaşadıkları onca şeye rağmen ilişkilerini ayakta tutmayı başaran Eda ve Serkan sonunda evlenmeye karar verdi. Evlilik işlemleri için elini hızlı tutan çift için önce isteme merasimi ardından da kına gecesi yapıldı.

17 Oca 2021 - 12:12 Ankara- Dizi Haberleri

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